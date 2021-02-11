11 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 11 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 11 февраля? Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке. День святителя Лаврентия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 февраля. Не забудьте, что совсем скоро наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

11 февраля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science) проводится ежегодно с 2016 года под эгидой ООН с целью предоставления равного и полноценного доступа женщинам и девочкам любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в этой сфере.

проводится ежегодно с 2016 года под эгидой ООН с целью предоставления равного и полноценного доступа женщинам и девочкам любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в этой сфере. Всемирный день больного (World Day of the Sick) был учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II с целью поддержки людей, попавших в категорию больных.

был учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II с целью поддержки людей, попавших в категорию больных. День основания государства в Японии – общенациональный праздник и выходной. В этот день в 660 году до н. э. на трон Японии взошел первый император Дзимму, что ознаменовало создание японского государства.

– общенациональный праздник и выходной. В этот день в 660 году до н. э. на трон Японии взошел первый император Дзимму, что ознаменовало создание японского государства. Национальный день молодежи в Камеруне (National Youth Day in Cameroon) отмечается в стране с 1962 года, после воссоединения обеих частей Камеруна.

отмечается в стране с 1962 года, после воссоединения обеих частей Камеруна. День работников налоговой службы – профессиональный праздник отмечается в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

11 февраля в православной церкви чтится перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Почитается память святителя Лаврентия, затворника Киево-Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах, святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великопермских-Устьвимских, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Паригория, мучеников Сильвана, епископа, Луки, диакона, Мокея, чтеца.

В народе 11 февраля отмечался Лаврентьев день. Люди верили, что святой Лаврентий улучшает зрение и исцеляет от слепоты, а потому ему молились об излечении от болезней, особенно глазных. На Лаврентия наблюдалась совершенно переменчивая погода: в один день могли быть январские морозы и мартовская оттепель.

Приметы на 11 февраля

если Лаврентьев день выпадал на новолуние, как сегодня, то такая погода продержится первую половину марта;

а если на полнолуние – эта погода указывает, какой будет вторая половина месяца;

если в день Лаврентия дым из трубы извивается коромыслом – можно скоро ждать потепления;

дрова в печи плохо горят – к оттепели;

шумят деревья в лесу на Лаврентия – будут сильные ветра;

на Лаврентия нельзя тяжело работать.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 февраля

1809 – американский инженер Роберт Фултон запатентовал пароход.

1900 – в Харькове на III съезде украинских студенческих громад основана Революционная украинская партия.

1943 – в СССР по решению Сталина началось проведение работ по созданию атомной бомбы.

1945 – в Крыму завершилась Ялтинская конференция.

1956 – в Украине состоялся первый полет военно-транспортного самолета Ан-8 с аэродрома Святошино.

Кто родился 11 февраля

1917 – Джузеппе де Сантис, итальянский кинорежиссер, сценарист, основоположник неореализма.

1926 – Лесли Нильсен, канадский комедийный актер кино и телевидения.

1934 – Мэри Куант, британский дизайнер и модельер, создательница мини-юбки.

1935 – Джин Винсент, американский певец, автор песен, пионер рок-н-ролла.

1941 – Сержио Мендес, бразильский пианист и композитор.

1961 – Кэри Лоуэлл, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.

1969 – Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер.

1992 – Тейлор Лотнер, американский актер, певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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