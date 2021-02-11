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11 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 11 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 11 февраля? Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке. День святителя Лаврентия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 февраля. Не забудьте, что совсем скоро наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

11 февраля: какой сегодня праздник
11 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science) проводится ежегодно с 2016 года под эгидой ООН с целью предоставления равного и полноценного доступа женщинам и девочкам любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в этой сфере.
  • Всемирный день больного (World Day of the Sick) был учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II с целью поддержки людей, попавших в категорию больных.
  • День основания государства в Японии – общенациональный праздник и выходной. В этот день в 660 году до н. э. на трон Японии взошел первый император Дзимму, что ознаменовало создание японского государства.
  • Национальный день молодежи в Камеруне (National Youth Day in Cameroon) отмечается в стране с 1962 года, после воссоединения обеих частей Камеруна.
  • День работников налоговой службы – профессиональный праздник отмечается в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

11 февраля в православной церкви чтится перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Почитается память святителя Лаврентия, затворника Киево-Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах, святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великопермских-Устьвимских, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Паригория, мучеников Сильвана, епископа, Луки, диакона, Мокея, чтеца.

В народе 11 февраля отмечался Лаврентьев день. Люди верили, что святой Лаврентий улучшает зрение и исцеляет от слепоты, а потому ему молились об излечении от болезней, особенно глазных. На Лаврентия наблюдалась совершенно переменчивая погода: в один день могли быть январские морозы и мартовская оттепель.

Приметы на 11 февраля

  • если Лаврентьев день выпадал на новолуние, как сегодня, то такая погода продержится первую половину марта;
  • а если на полнолуние – эта погода указывает, какой будет вторая половина месяца;
  • если в день Лаврентия дым из трубы извивается коромыслом – можно скоро ждать потепления;
  • дрова в печи плохо горят – к оттепели;
  • шумят деревья в лесу на Лаврентия – будут сильные ветра;
  • на Лаврентия нельзя тяжело работать.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 февраля

  • 1809 – американский инженер Роберт Фултон запатентовал пароход.
  • 1900 – в Харькове на III съезде украинских студенческих громад основана Революционная украинская партия.
  • 1943 – в СССР по решению Сталина началось проведение работ по созданию атомной бомбы.
  • 1945 – в Крыму завершилась Ялтинская конференция.
  • 1956 – в Украине состоялся первый полет военно-транспортного самолета Ан-8 с аэродрома Святошино.

Кто родился 11 февраля

  • 1917 – Джузеппе де Сантис, итальянский кинорежиссер, сценарист, основоположник неореализма.
  • 1926 – Лесли Нильсен, канадский комедийный актер кино и телевидения.
  • 1934 – Мэри Куант, британский дизайнер и модельер, создательница мини-юбки.
  • 1935 – Джин Винсент, американский певец, автор песен, пионер рок-н-ролла.
  • 1941 – Сержио Мендес, бразильский пианист и композитор.
  • 1961 – Кэри Лоуэлл, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
  • 1969 – Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер.
  • 1992 – Тейлор Лотнер, американский актер, певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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