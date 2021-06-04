Смертельно небезпечно. Чому не можна використовувати кульки від молі і чим їх замінити

Одна така кулька містить смертельну дозу цієї речовини для дітей до 3-х років. Але і для дорослого вона небезпечна.

Чим небезпечні кульки від молі і чим їх замінити Фото: Unsplash

Упаковка звичайних кульок від молі коштує не більше ніж 50 гривень, але чи знаєте ви, скільки таємниць ховається за таким дешевим способом захисту? Виявляється, звичайні кульки можуть викликати смертельні хвороби і наражати на небезпеку дітей. Голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, як зберегти одяг від молі, а організм здоровим.

Чим небезпечні кульки від молі

Щоб захистити свій одяг від молі, господині йдуть на будь-які кроки. Хтось використовує спеціальні дорогі засоби, хтось здає одяг в спеціальні банки зберігання, а хтось користується простими кульками від молі. Однак такий захист швидко перетворюється на ворога, бо щороку фіксується понад тисячу випадків, коли діти плутають цукерки з кульками від молі і відразу потрапляють на лікарняні ліжка з отруєнням і інтоксикацією організму. Все через вміст в них нафталіну.

Як позбутись молі Фото: Pexels

"Нафталін класифікується Всесвітньою організацією охорони здоров'я як канцероген, тобто речовина, що викликає захворювання на рак", – пояснює Денис Павловський.

Одна така кулька містить смертельну дозу цієї речовини для дітей до 3-х років! Але і для дорослого вона небезпечна.

"У нас може бути анемія, може бути задуха – це призводить до втрати свідомості, а в більш страшних випадках – до смерті", – розповів фахівець.

Але навіть тривале користування кульками від молі і їх зберігання неподалік продуктів харчування може викликати серйозні проблеми.

"Висока концентрація нафталіну може викликати запаморочення, доводити до нудоти. Занадто високі концентрації призводять до болів в шлунку і негативно впливають на рівень гемоглобіну в організмі", – пояснив голова агентства з хімічної безпеки в ефірі каналу "Україна".

Чим можна замінити небезпечні кульки від молі

А чи існує альтернатива таким небезпечним кулькам, щоб одяг залишилася цілим, а організм здоровим? Перш за все потрібно упакувати одяг, що не плануєте діставати із шафи найближчим часом, в герметичний чохол. Обов'язково перед цим його прочистити і періодично прибирати в шафі.

Хорошим рішенням проблеми є кедрове дерево – міль не переносить його запаху, тому, придбавши кедрові вішалки і повісивши саше із запахом кедрової олії, можна позбутися цих шкідників.

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