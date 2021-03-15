Як позбутися молі: 5 надійних лайфхаків

Дізнайтеся, як врятувати улюблений одяг від поїдання

Оплески тут не допоможуть. Якщо в шафі завелася міль, це вірна ознака того, що незабаром на вашій улюбленій кофточці з'являться дірки, а хутряний комір помітно облисіє. Як врятувати речі від шкідливої і ненажерливої комахи? Читайте наші корисні поради.

А в перервах між війною з кровожерливою міллю не забувайте піднімати бойовий дух своїх рідних і близьких. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Як врятувати речі від молі

Лайфхак 1: прогнати

Вам допоможе генеральне прибирання шаф і закутків, в яких так любить ховатися моль. Щоб вигнати її з насиджених місць, дістаньте всі речі з шаф, гарненько витрусіть на вулиці, пропилесосьте полиці і ящики, протріть внутрішні поверхні з миючим засобом.

Лайфхак 2: заморозити

У холодну пору року врятуватися від молі допоможе мороз на балконі, а влітку улюблені речі для профілактики можна помістити в морозилку. Личинки молі гинуть при мінусовій температурі.

Лайфхак 3: зігріти

Ультрафіолет і занадто висока температура так само, як і мороз, молі абсолютно не до вподоби. Так що жарким літом винесіть одяг на сонці, щоб комахи загинули.

Лайфхак 4: ароматизувати

Міль не любить численні запахи, наприклад, лаванду, полин, м'яту, гвоздику, цедру, кедр і звичайно ж, нафталін. Якщо ви готові принести себе в жертву цим різким запахам і розвісити в шафах мішечки з травами або розкидати таблетки нафталіну, то моль незабаром відступить.

Лайфхак 5: отруїти

Це дуже радикальний метод, тож будьте обережні, застосовуючи сильнодіючі хімічні речовини, таблетки та аерозолі. Обробка заражених міллю речей і полиць напевно допоможе витравити паразита, тим більше що сучасний ринок багатий на такі засоби.

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