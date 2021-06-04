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Смертельно опасно. Почему нельзя использовать шарики от моли и чем их заменить

Сегодня, 11:39

Один такой шарик содержит смертельную дозу этого вещества для детей до 3-х лет. Но и для взрослого она опасна.

Чем опасны шарики от моли и чем их заменить
Чем опасны шарики от моли и чем их заменить
Фото: Unsplash

Упаковка обычных шариков от моли стоит не более чем 50 гривен, но знаете ли вы, сколько тайн скрывается за таким дешевым способом защиты? Оказывается, обычные шарики могут вызвать смертельные болезни и подвергать опасности детей. Председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, как сохранить одежду от моли, а организм здоровым.

Чем опасны шарики от моли

Чтобы защитить свою одежду от моли, хозяйки идут на любые шаги. Кто-то использует специальные дорогостоящие средства, кто-то сдает одежду в специальные банки хранения, а кто-то пользуется простыми шариками от моли. Однако такая защита быстро превращается на врага, потому что ежегодно фиксируется более тысячи случаев, когда дети путают конфеты с шариками от моли и сразу попадают на больничные койки с отравлением и интоксикацией организма. Все из-за содержания в них нафталина.

Как избавиться от моли
Как избавиться от моли
Фото: Pexels

"Нафталин классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как канцероген, то есть вещество, которое вызывает заболевание раком", – объясняет Денис Павловский.

Один такой шарик содержит смертельную дозу этого вещества для детей до 3-х лет! Но и для взрослого она опасна.

"У нас может быть анемия, может быть удушье – это приводит к потере сознания, а в более страшных случаях – к смерти", – рассказал специалист.

Но даже длительное пользование шариками от моли и их хранение неподалеку продуктов питания может вызвать серьезные проблемы.

"Высокая концентрация нафталина может вызвать головокружение, доводить до тошноты. Слишком высокие концентрации приводят к болям в желудке и негативно влияют на уровень гемоглобина в организме", – объяснил председатель агентства по химической безопасности в эфире канала "Украина".

Чем можно заменить опасные шарики от моли

А существует ли альтернатива таким опасным шарикам, чтобы одежда осталась целой, а организм здоровым? Прежде всего нужно упаковать одежду, которую не планируете доставать из шкафа в ближайшее время, в герметичный чехол. Обязательно перед этим его прочистить и периодически убирать в шкафу.

Хорошим решением проблемы является кедровое дерево – моль не переносит его запаха, поэтому, приобретя кедровые вешалки и повесив саше с запахом кедрового масла, можно избавиться от этих вредителей.

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здоровье моль
Источник: Сегодня
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