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ТОП-7 масок для волосся з унікальними компонентами

Правильно підібрана маска для волосся природним чином захистить локони

Якщо ви досі не використовуєте маску для волосся, ви робите велику помилку. Такий засіб по догляду за локонами має стояти на поличці у ванній кожної дівчини. Чому? Давайте розберемося.

Всі користуються шампунем для волосся, а багато хто ще й кондиціонером. Але як же маска? Абсолютно кожен тип волосся піддається згубному впливу навколишнього середовища. Цей пункт розглянемо докладніше.

Як навколишнє середовище впливає на волосся

Сонячне і УФ-випромінювання впливають на кератин (білок, який є основним структурним компонентом волоса). Він поглинає сонячне світло і починає руйнуватися. Під впливом сонця також поступово руйнується меланін (пігмент, що відповідає за колір волосся, шкіри, очей).

Ще один згубний фактор – потоки гарячого повітря (найчастіше із приладів для завивки/випрямлення волосся, фена), що сприяють зневодненню волоса. Грубо кажучи, ви просто "кип'ятите" воду у своєму волоссі, після чого починається розм'якшення кератину верхнього шару ваших локонів. Це призводить до виникнення маленьких бульбашок у порах волосся, які розширюють шари волоска, послаблюючи і руйнуючи його.

Холод також сприяє зневодненню волосся, викликає руйнування білка у волоссі і насичена хлоркою вода у басейні. І не забудьте убезпечити свої локони під час купання в морі! Морська вода здатна зруйнувати внутрішні молекулярні зв'язки у вашому волоссі.

Взаємодія із довкіллям – неминуча. Але все, що ми можемо робити – це максимально піклуватися про своє волосся. Якщо ви хочете убезпечити свою шевелюру і підтримувати її у чудовому стані, тоді вас врятують правильно підібрані маски для волосся.

Як правильно вибрати маску для всіх типів волосся? Давайте дізнаємося!

Стійкість кольору

Запобігти втраті і вимиванню фарбувального пігменту з волосся допоможе маска з кератином "Стійкість кольору" Farbglanz Maske BE KEEN ON HAIR.

Маска з кератином "Стійкість кольору" Farbglanz Maske BE KEEN ON HAIR

До складу цієї маски входить кератин, екстракт волоського горіха, оливкова олія, пантенол і UV-фільтр. Маска допомагає відновити пошкоджену структуру волосся, захистити його від УФ-випромінювання і зробити м'яким та блискучим.

Шовковистість

Маска "Стійкість кольору" для фарбованого волосся Farbglanz Maske C:EHKO КERATIN також допоможе підтримати структуру волосся і забезпечить його шовковистість. До її складу входять схожі із попереднім засобом компоненти: оливкова олія, екстракт волоського горіха, пантенол, UV-фильтр та кератин.

Маска "Стійкість кольору" для фарбованого волосся Farbglanz Maske C:EHKO КERATIN

Зверніть увагу, що для фарбованого та нефарбованого волосся, жирного та сухого – слід підбирати різні типи масок.

Освітлене волосся

Для знебарвленого і освітленого волосся підійде срібляста маска Care Basics C:EHKO. Її спеціальна формула сприяє відновленню структури волосся і нейтралізації жовтого відтінку.

Срібляста маска Care Basics C:EHKO

Мигдальний протеїн, олія чорного кмину і алое вера повернуть волоссю вологу і наситять його вітамінами. До складу маски також входять білки пшениці, олія чорного кмину і фіолетовий пігмент, які захистять волосся від УФ-променів.

Блиск і яскравість

Luminescina, основний компонент маски Luminescina Inimitable Style, відображає світло і додає блиск волоссю. Маска полегшує процес розчісування кучерявих, неслухняних локонів.

Маска, що надає блиск, з Luminescina Inimitable Style

У складі цього засобу немає парабенів. Маска забезпечує захист шкіри голови і м'який догляд за структурою волосся.

Для сухого волосся

Для сухого, позбавленого вологи, схильного до випадання волосся відмінно підійде маска Mask For Dry Hair ING PROFESSIONAL. Її головний компонент – оливкова олія, яка, до речі, є улюбленим anti-age засобом Дженніфер Лопес.

Маска для сухого волосся Mask For Dry Hair ING PROFESSIONAL

Маска дуже добре живить і відновлює волосся, яке піддалося агресивному впливу навколишнього середовища.

Живлення волосся

Маска з оливковою олією NUA – ще один засіб, який допоможе дуже сухому, виснаженому волоссю.

Поживна маска з оливковою олією NUA

Оливкова олія, яка входить до її складу, допоможе нормалізувати роботу сальних залоз і забезпечить захист шкіри голови від пересихання.

Вирівнювання

Маска Smooth with Caviar NUA PRO, до складу якої входить екстракт чорної ікри, відмінно зволожує шкіру голови і саме волосся, насичуючи його вологою і корисними речовинами; надає блиск і вирівнює волосся по всій довжині.

Маска Smooth with Caviar NUA PRO

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