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Що їсти і які добавки пити, щоб повільніше старіти та не набирати вагу

Сьогодні, 08:15

Уповільнити старіння організму і вікове ожиріння допоможуть продукти і добавки з поліфенолами. Їх багато у винограді, какао, шоколаді, червоному вині та зеленому чаї

Виноград і екстракт з його кісточок допомагає уповільнити старіння і прискорити метаболізм
Виноград і екстракт з його кісточок допомагає уповільнити старіння і прискорити метаболізм
Фото: unsplash.com

Чи можна часто харчуватися в кафе і при цьому мати швидкий метаболізм, щоб не гладшати? Виявляється, так: прийом харчових добавок з екстрактом виноградних кісточок допомагає "розігнати" обмінні процеси. Крім добавок, уповільнити набір ваги та старіння в цілому допоможуть деякі продукти: до такого висновку прийшли іспанські медики: результати їх дослідження опубліковані в журналі Nutrients .

Які ж харчові добавки сповільнять старіння і набір зайвих кіло?

Це добавки з поліфенолами – потужними антиоксидантами, які в достатку містяться в овочах і фруктах. І серед харчових добавок медики визнали в плані ефективності саме екстракт виноградної кісточки.

Вчені відстежили зміни в організмі людей, які часто харчувалися в кафетерії і отримували в якості харчової добавки екстракт виноградних кісточок. А також зміни в показниках здоров'я ... у щурів з ожирінням, яких годували цієї ж харчовою добавкою.

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Виявилося, що ця харчова добавка допомагає поліпшити метаболічні порушення, викликані нераціональним харчуванням. А також уповільнити процеси старіння, оскільки поліфенольні сполуки підсилюють виработку колагену. Крім виноградної кісточки, в плані профілактики ожиріння і старіння корисний і сам виноград.

Ок, які ж продукти багаті на поліфеноли?

Група поліфенолів, потенційно корисних для здоров'я людини – це проантоціанідіни які в основному містяться в повсякденній їжі і напоях. Таких як виноград, какао, шоколад, червоне вино і зелений чай. Але вчені відзначають, що в медичній літературі представлені суперечливі результати щодо впливу поліфенолів на ожиріння і масу тіла.

Крім винограду і його кісточок, поліфенолами багато червоне вино
Крім винограду і його кісточок, поліфенолами багато червоне вино
Фото: unsplash.com

І тим не менше, багаті на поліфеноли продукти і харчові добавки можуть призводити до зниження маси тіла за рахунок активації генів, пов'язаних з витратою енергії. Тобто сприяють прискоренню обмінних процесів.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як їсти солодке і не одужувати.

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