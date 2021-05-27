Померла 30-річна болгарська актриса, що знімалася у відомих американських фільмах жахів

Актриса Лоріна Камбурова була відома за ролями у фільмах "Техаська різанина бензопилою", "Doom: Анігіляція" та інших

Померла акторка Лоріна Камбурова Фото: facebook.com/lorina.kamburova

Пішла з життя 30-річна болгарська актриса Лоріна Камбурова. Дівчина знялася в низці американських фільмів жахів, зокрема в кінострічці "Техаська різанина бензопилою".

Про смерть актриси повідомив її близький друг Геннадій Авраменко на своїй сторінці в Facebook. За словами Геннадія, дівчина лежала в лікарні з двостороннім запаленням легенів.

Лоріна Камбурова Фото: facebook.com/lorina.kamburova

У США дівчина знялася в приквелі "Техаська різанина бензопилою: шкіряне обличчя", а також у фільмах "Нічний світ", "Doom: Анігіляція", "Смертельна гонка 4: Поза анархії" та інших. Вона також була вокалісткою гурту Ross'N Lorina. Крім цього, нещодавно відбулася прем'єра російського фільму за участю Лоріни – "Любов і монстри".

Лоріна Камбурова народилася 1 лютого 1991 року у Варні, Болгарія. В 2014 закінчила Національну академію театрального і кіномистецтва в Софії. Крім зйомок у кіно дівчина також грала в театрі. Брала участь в болгарському вокальному талант-шоу Music Idol. Два роки тому випустила свій музичний альбом.

Як пише видання fakti.bg, дівчина померла в Москві. Дядько Лоріни збирає кошти, щоб доставити її тіло на батьківщину.

Нагадаємо, померла актриса, яка зіграла Мальвіну в "Пригодах Буратіно". Раніше ми повідомляли, що померла письменниця Катерина Вільмонт.

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