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Померла знаменита авторка детективів Катерина Вільмонт

Сьогодні, 09:45

У Москві померла відома російська письменниця і автор детективних книг Екатерина Вильмонт. Їй було 75 років

Катерина Вільмонт
Катерина Вільмонт
Фото: wikipedia.org

Позавчора, 16 травня, пішла з життя російська письменниця Катерина Вільмонт. Причина смерті та дата похорону не називаються. Про це повідомило Видавництво АСТ у Facebook.

"Понад двадцять років співпраці з Катериною Миколаївною стали для нашого видавництва дуже щасливим і яскравим часом. Ми знали Катерину Миколаївну як найдобрішу, розумну і люблячу життя людину, і щасливі, що нам випала честь і радість працювати разом", – йдеться в заяві.

Екатерина Вільмонт народилася в 1946 році сім'ї перекладачів Миколи Вильмонта і Наталії Ман. Спочатку Катерина будувала кар'єру перекладачки, але потім пішла у світ літератури та стала однією з видатних авторок, чиї книги читали по всій території країн СНД.

Не тільки в Росії, але і в Україні Катерина Вільмонт входила в число найкращих дитячих авторів. Вона писала детективні та пригодницькі книги, які виходять в серії "Дитячий детектив".

Нагадаємо, що раніше помер 106-річний Норман Ллойд – він був найстарішим актором у світі.

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