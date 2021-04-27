Помер Кахі Кавсадзе – Абдулла з "Білого сонця пустелі"

Актор проходив лікування в одній з клінік в Тбілісі, куди він вперше був доставлений в листопаді минулого року

Знаменитий радянський і грузинський актор театру і кіно Кахі Кавсадзе, найбільш відомий за роллю Абдулли у фільмі "Біле сонце пустелі", помер в Тіблісі, повідомляє Эхо Кавказа.

Артистові було 85 років, раніше він проходив лікування в Першій університетській клініці міста. Вперше він був госпіталізований в клініку в листопаді минулого року – у актора діагностували дихальну недостатність, Кахі Давидович був переведений на штучну вентиляцію легенів. Пізніше акторові стало краще – він поборов COVID-19.

Кахі Кавсадзе Фото: Скриншот из видео

У лютому цього року Кавсадзе знову був поміщений в лікарню, за життя актора лікарі боролися протягом двох місяців.

Кахі Кавсадзе був провідним актором Тбіліського академічного театру імені Шота Руставелі. На його рахунку безліч театральних постановок і більше 80 фільмів. Кавсадзе зіграв у фільмах "Біле сонце пустелі", "Мелодії Верійського кварталу", "Древо бажання", "Покаяння", "Житіє Дон Кіхота і Санчо", "Тисяча і один рецепт закоханого кулінара" і в багатьох інших кінострічках.

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