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Зірку "Діамантової руки" знайшли мертвою

Сьогодні, 17:28

Акторці було 97 років

Актрису театру і кіно Серафіму Холіну знайшли мертвою у власній квартирі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Тіло 97-річної акторки знайшла дочка Людмила. Точна причина смерті не повідомляється. Відомо, що артистка останні роки життя страждала хворобою Альцгеймера і практично втратила зір.

Серафима Холіна у фільмі "Діамантова рука"
Серафима Холіна у фільмі "Діамантова рука"
Фото: Скріншот з YouTube

В основному Серафіма Холіна знімалася в епізодичних ролях. Картина Леоніда Гайдая "Діамантова рука" не стала винятком. У популярному радянському фільмі Холіна зіграла ведучу модного показу, в якому брав участь герой Андрія Миронова.

Артистка займалася дубляжем і грала на сцені театру. Крім "Діамантової руки" актриса знялася в таких фільмах – "Іван Бровкін на цілині", "Заметіль", "Наречений з того світу", "Викликаємо вогонь на себе" і "Доброго ранку".

Раніше ми розповідали, що помер зірка культового серіалу "Клан Сопрано".

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