У Славы Каминской из НЕАНГЕЛОВ умер отец

Певица опубликовала трогательный пост в память о своем папе, добавив несколько фото из семейного архива

Слава Каминская с отцом Фото: instagram.com/babaslavka

В семьей экс-солистки группы НЕАНГЕЛЫ Славы Каминской случилось горе – умер ее родной отец. Об этом артистка сообщила в Instagram.

"Папа...ты мне сегодня снился. Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа....", – написала Слава и поделилась несколькими архивными фото с отцом.

Слава Каминская с отцом Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях артистке выразили соболезнования ее поклонники, а также украинские наменитости, среди которых телеведущая Леся Никитюк, супруга Владимира Остапчука – Кристина Остапчук, DJ Nana, ведущая и блогер Рамина Эсхакзай и многие другие.

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