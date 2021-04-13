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Помер колишній соліст "Піснярів" Леонід Борткевич

Сьогодні, 12:12

Артист помер в Мінську сьогодні, 13 квітня

Сьогодні, 13 квітня, помер знаменитий білоруський музикант, колишній соліст гурту "Пісняри" Леонід Борткевич. Йому був 71 рік. Про це повідомляється в групі "Піснярів" у Facebook.

Причина смерті співака поки не уточнюється. Сумну новину повідомив директор ансамблю "Пісняри" Микола Бабичев.

"Сьогодні в Мінську помер один з легендарних "Піснярів" Леонід Борткевич! Світла пам'ять артисту!" – написав він у публікації.

Леонід Борткевич
Леонід Борткевич
Фото: Скриншот из видео

Учасник "золотого складу" "Піснярів" Леонід Борткевич був солістом ансамблю з 1970-го по 1980 рік і з 1999-го по серпень 2003 року.

У лютому 2009 року Леонід Борткевич разом з ще двома ексучасниками "Піснярів" – Анатолієм Кашепаровим і Олегом Молчаном – об'єдналися в ансамбль "Пісняри" під керуванням Борткевича. Був громадянином Білорусі і США. Борткевич був тричі одружений, від кожної дружини у нього народилися сини.

Раніше ми повідомляли, що одному з солістів "Піснярів" заборонили в'їзд до України. Нагадаємо, померла зірка "Діамантової руки" Серафима Холіна.

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