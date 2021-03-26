Регіна Тодоренко обстригла своє довге волосся і зняла про це відео

Ведуча зрізала 30 сантиметрів локонів

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка зворушила батьків до сліз подарунком, кардинально змінила зачіску! Зірка сама відстригла собі 30 сантиметрів волосся і зняла це на камеру.

Регіна зізналася, що в останній раз вона кардинально змінювала стрижку 23 роки тому, коли їй було всього сім років – тоді майбутня зірка боролася з вошами. Зараз Регіна знаходиться в Дубаї, де і зважилася на зміни.

"Для мене було важливо самій зробити цей крок. Хтось дозволяє собі змінюватися щомісяця, а я іноді після підстригання кінчиків плакала в туалеті, а один раз у мене навіть трапилася істерика, коли майстер прибрав не два сантиметри, а п'ять", – зізналася Регіна.

Ведуча пообіцяла шанувальникам, що результат походу до перукарні вона покаже трохи пізніше.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, в Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу.

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