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Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

Сьогодні, 18:55

Артистка вже кілька років живе і працює в Росії

Телеведуча Регіна Тодоренко, відео якої розкритикувала за вульгарність, народилася в Одесі, але ось уже кілька років вона живе і працює в Росії. Зараз Регіна разом зі своїм сином Михайлом повернулася додому, щоб провідати батьків.

В Instastories Тодоренко опублікувала кілька відеороликів і показала район Одеси, де вона народилася і виросла. Також ведуча продемонструвала свою школу. Регіна відобразила момент прогулянки разом зі своїми батьками і сином.

Регіна Тодоренко в Одесі
Відео: instagram.com/reginatodorenko

Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що у неї з чоловіком Владом Топаловим виникали сварки через дитину. Регіна відверто розповіла про те, що у них з Владом ще рік тому не збігалися погляди на виховання сина. Через це пара нерідко сварилася.

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