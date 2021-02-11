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Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

Сегодня, 11:43

Грег Чапкис обратился к поклонникам

Известного хореографа Григория Чапкиса госпитализировали в Киевскую больницу, он находится в реанимации. Сын хореографа Грег Чапкис в Instagram прокомментировали состояние отца.

Сын Чапкиса обратилась ко всем поклонникам с просьбой молиться о здоровье отца.

"Пожалуйста, молитесь за моего папу. Его дела плохи", – написал Грег

Напомним, за два месяца это уже третья госпитализация Григория Николаевича. Хореограф признавался, что даже после выписки очень плохо себя чувствует.

"У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые", – комментировал он свое состояние.

Также Григорий Чапкис в одном из интервью рассказывал, что "боится смерти" и "переживает за свою молодую супругу".

Ранее сын Григория Чапкиса рассказал, что думает о молодой жене своего отца.

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