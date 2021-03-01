Phygital-формат, незручні моменти і технічні неполадки: все про "Золотий глобус-2021" (фото, відео)
Хлоя Чжао увійшла в історію, а Ніколь Кідман показала дітей
З технічними неполадками і незграбними моментами відбулася 78-а церемонія нагородження кінопремією "Золотий глобус-2021". Через пандемію COVID-19 вона проходила в змішаному форматі phygital – деякі гості були присутні на премії, а більшість спілкувалися через відеозв'язок в режимі онлайн.
І навіть ведучі премії, Тіна Фей і Емі Барнс, перебували в різних містах – церемонію вели одночасно з банкетної зали в нью-йоркському Рокфеллер-центрі і з готелю "Беверлі-Хілтон" в Беверлі-Хіллз.
Все було не так погано. І хоч церемонія була схожа на велику зустріч у Zoom (тільки не в піжамах, а гарних вбраннях), технічні проблеми не завадили їй пройти досить успішно, а незручні ситуації відбувалися на подібних заходах ще до ери "формату онлайн".
Отже, цього року "Золотий глобус" точно увійде в історію завдяки тому, що премію в номінації "Кращий режисер" отримала жінка! Хлоя Чжао, режисерка фільму "Земля кочівників", стала другою жінкою в історії премії, що отримала таку нагороду. Першою була Барбра Стрейзанд, яка у 1984 році отримала нагороду за фільм "Йентал".
Другий момент, який не залишив байдужим нікого – за роль в байопіку "Чорне дно Ма Рейні" посмертно був нагороджений актор Чедвік Боузман, який минулого року помер від онкологічного захворювання.
Продовжуючи попередній пункт...Статуетку за Боузмана отримала вдова актора – Тейлор Симон Ледвард. Вона виголосила зворушливу промову в пам'ять про чоловіка.
"Сьогодні він сказав би щось прекрасне, щось, що надихає, щось, що посилило б цей маленький голос всередині кожного з нас, який говорить вам, що ви все можете, який говорить вам продовжувати йти далі, який повертає вас до того, що ви дійсно повинні робити в цей історичний момент", – сказала Тейлор.
Одним з найбільш незручних моментів стало вручення нагороди акторові Деніелю Калуйі, який переміг в номінації "Кращий актор другого плану" за роль у фільмі "Іуда і Чорний Месія".
Коли Деніель вимовляв урочисту промову, звук випадково відключили, тому все, що сказав актор, не було чутно. Пізніше всі технічні неполадки були улагоджені, але осад залишився...
Оскільки більшість зірок стежили за премією, сидячи у себе вдома, глядачі могли побачити не тільки обстановку, в якій живуть знаменитості, але ще і всіх, хто знаходився поруч, зокрема домашніх вихованців зірок Голлівуду.
Тому статуетку від нас в номінації "Мі-мі-мі дня" отримують Сара Полсон, Реджина Кінг і Емма Коррін за те, що показали в кадрі своїх собак і кота!
А ось Ніколь Кідман вирішила переплюнути всіх і вперше показав обличчя своїх дочок! До цього актриса публікувала фото дівчаток лише зі спини, а тепер прийшов час представити 10-річну Фейт і 12-річну Сандей світу.
Сподіватимемося, що наступного року всі знаменитості зможуть зібратися разом під одним дахом і вже ніякі технічні неполадки не зможуть перешкодити ні глядачами, ні зірками насолодитися церемонією!
Пандемія пандемією, а вбратися на премію – свята справа! І нехай хтось із зірок вирішив не морочитися і просто одягнув худі з джинсами, інші встигли продемонструвати свої сукні і костюми навіть через відеозв'язок (а деяким вдалося зробити це і на червоній доріжці). Ми зібрали кращі вбрання "Золотого глобусу-2021".
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