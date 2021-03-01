Phygital-формат, незручні моменти і технічні неполадки: все про "Золотий глобус-2021" (фото, відео)

Хлоя Чжао увійшла в історію, а Ніколь Кідман показала дітей

З технічними неполадками і незграбними моментами відбулася 78-а церемонія нагородження кінопремією "Золотий глобус-2021". Через пандемію COVID-19 вона проходила в змішаному форматі phygital – деякі гості були присутні на премії, а більшість спілкувалися через відеозв'язок в режимі онлайн.

І навіть ведучі премії, Тіна Фей і Емі Барнс, перебували в різних містах – церемонію вели одночасно з банкетної зали в нью-йоркському Рокфеллер-центрі і з готелю "Беверлі-Хілтон" в Беверлі-Хіллз.

Скріншот: YouTube

Історичний момент і посмертна нагорода

Все було не так погано. І хоч церемонія була схожа на велику зустріч у Zoom (тільки не в піжамах, а гарних вбраннях), технічні проблеми не завадили їй пройти досить успішно, а незручні ситуації відбувалися на подібних заходах ще до ери "формату онлайн".

Отже, цього року "Золотий глобус" точно увійде в історію завдяки тому, що премію в номінації "Кращий режисер" отримала жінка! Хлоя Чжао, режисерка фільму "Земля кочівників", стала другою жінкою в історії премії, що отримала таку нагороду. Першою була Барбра Стрейзанд, яка у 1984 році отримала нагороду за фільм "Йентал".

Скріншот: YouTube

Другий момент, який не залишив байдужим нікого – за роль в байопіку "Чорне дно Ма Рейні" посмертно був нагороджений актор Чедвік Боузман, який минулого року помер від онкологічного захворювання.

Найзворушливіший момент

Продовжуючи попередній пункт...Статуетку за Боузмана отримала вдова актора – Тейлор Симон Ледвард. Вона виголосила зворушливу промову в пам'ять про чоловіка.

"Сьогодні він сказав би щось прекрасне, щось, що надихає, щось, що посилило б цей маленький голос всередині кожного з нас, який говорить вам, що ви все можете, який говорить вам продовжувати йти далі, який повертає вас до того, що ви дійсно повинні робити в цей історичний момент", – сказала Тейлор.

Щось пішло не так

Одним з найбільш незручних моментів стало вручення нагороди акторові Деніелю Калуйі, який переміг в номінації "Кращий актор другого плану" за роль у фільмі "Іуда і Чорний Месія".

Коли Деніель вимовляв урочисту промову, звук випадково відключили, тому все, що сказав актор, не було чутно. Пізніше всі технічні неполадки були улагоджені, але осад залишився...

Мі-мі-мі в кадрі

Оскільки більшість зірок стежили за премією, сидячи у себе вдома, глядачі могли побачити не тільки обстановку, в якій живуть знаменитості, але ще і всіх, хто знаходився поруч, зокрема домашніх вихованців зірок Голлівуду.

Тому статуетку від нас в номінації "Мі-мі-мі дня" отримують Сара Полсон, Реджина Кінг і Емма Коррін за те, що показали в кадрі своїх собак і кота!

Скріншот: YouTube

А ось Ніколь Кідман вирішила переплюнути всіх і вперше показав обличчя своїх дочок! До цього актриса публікувала фото дівчаток лише зі спини, а тепер прийшов час представити 10-річну Фейт і 12-річну Сандей світу.

Скріншот: YouTube

Сподіватимемося, що наступного року всі знаменитості зможуть зібратися разом під одним дахом і вже ніякі технічні неполадки не зможуть перешкодити ні глядачами, ні зірками насолодитися церемонією!

Пандемія пандемією, а вбратися на премію – свята справа! І нехай хтось із зірок вирішив не морочитися і просто одягнув худі з джинсами, інші встигли продемонструвати свої сукні і костюми навіть через відеозв'язок (а деяким вдалося зробити це і на червоній доріжці). Ми зібрали кращі вбрання "Золотого глобусу-2021".

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