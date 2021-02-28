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На "Золотому глобусі" виник скандал через відсутність темношкірих в журі

Сьогодні, 11:43

Церемонія "Золотий глобус" відбудеться в ніч з 28 лютого на 1 березня по Києву

Цієї ночі відбудеться церемонія нагородження "Золотий глобус". Через пандемію коронавірусу захід пройде онлайн. Напередодні в Мережі з'явився тег #TimesUpGlobes, а премію почали критикувати.

Все, що потрібно знати про церемонію і номінантів "Золотий глобус-2021", ми розповідали в цьому матеріалі.

Що сталося

Щороку переможця премії "Золотий глобус" вибирають шляхом голосування. Це робить Голлівудська асоціація іноземної преси. Як з'ясувалося, до складу журі в даний час не входить жоден темношкірий представник, пише Los Angeles Times.

"Золотий Глобус"
"Золотий Глобус"
Фото: Getty Images

У соцмережах тої ж миті стали публікувати гнівні повідомлення з цього приводу із хештегом #TimesUpGlobes. Премію піддали критиці через "етичні упущення".

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Той факт, що в групі журі є представники різних рас, крім чорношкірих, підтвердили в HFPA (Голлівудська асоціація іноземної преси). Представники асоціації також заявили, що це проблема, яку вони "мають намір вирішити".

Зазначимо, що в числі потенційних претендентів на "Золотий глобус-2021" такі кінозірки, як Меріл Стріп, Олівія Колман, сер Ентоні Гопкінс, Розамунд Пайк та інші.

Раніше ми розповіли все, що відомо про майбутню церемонію "Оскар-2021".

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