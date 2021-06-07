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Лілія Ребрик здійснила свою дитячу мрію: Емоції переповнюють

Сьогодні, 10:43

Популярна телеведуча зізналася, що завжди любила висоту і мріяла політати на вертольоті

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик відзначила день народження майже місяць наза д, але подарунки отримує досі. Телеведучої подарували політ на двох на вертольоті. Виявляється, це була дитяча мрія Лілії. У себе в Instagram Ребрик поділилася яскравими фото з незабутньої подорожі і поділилася емоціями.

Поруч з телеведучою в цей важливий для неї момент був її чоловік Андрій Дикий.

"Людина нібито не літає… А крила має!" "Вище неба!" І ще сотні або ж тисячі слів про польоти в небі! Але жодні вірші, жодні пісні і історіі не передадуть тих емоцій, коли в небі ти! Ще й пліч-о-пліч з коханим! ", – написала Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча зізналася, що завжди любила висоту.

"Кажуть, коли літаєш увісні – ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла! Тепер і на вертольоті політала… Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке відчуття кохання всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила! " – не приховувала свого захоплення Лілія.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком і друзями
Лілія Ребрик з чоловіком і друзями
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія подякувала друзям за такий подарунок на день народження.

Нагадаємо, свій 40-річний ювілей популярна ведуча відсвяткувала в Туреччині. Поїздка з сім'єю стала для Лілії Ребрик сюрпризом напередодні дня народження. Телеведуча розповіла про свій відпочинок.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілія Ребрик для програми "Зірковий шлях":

Раніше Лілія Ребрик вразила вражаючою розтяжкою.

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