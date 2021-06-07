Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лилия Ребрик осуществила свою детскую мечту: Эмоции переполняют

Сегодня, 10:43

Популярная телеведущая призналась, что всегда любила высоту и мечтала полетать на вертолете

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале" Україна" Лилия Ребрик отметила день рождения почти месяц назад, но подарки получает до сих пор. Телеведущей подарили полет на двоих на вертолете. Оказывается, это была детская мечта Лилии. У себя в Instagram Ребрик поделилась яркими фото с незабываемого путешествия и поделилась эмоциями.

Рядом с телеведущей в этот важный для нее момент был ее супруг Андрей Дикий.

"Людина нібито не літає… А крила має!" "Вище неба!" И еще сотни или тысячи слов о полетах в небе! Но никакие стихи, никакие песни и истории не передадут тех эмоций, когда в небе ты! Еще бок о бок с любимым", – написала Лилия.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая призналась, что всегда любила высоту.

"Говорят, когда летаешь во сне – растешь. Кажется, вчера наконец выросла. Доросла! Теперь и на вертолете полетала ... Все, как я мечтала: улицы как на ладони, город как игрушечный, утопает в зелени, кажется еще мгновение и ты сам сможешь двигать пальцами машинки на дорогах так, как хочется тебе. Такие эмоции переполняют, такое ощущение любви внутри, уснуть не могла до поздней ночи, но, кажется, будто действительно выросли крылья!" – не скрывала своего восторга Лилия.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем и друзьями
Лилия Ребрик с мужем и друзьями
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия поблагодарила друзей за такой подарок на день рождения.

Напомним, свой 40-летний юбилей популярная ведущая отметила в Турции. Поездка с семьей стала для Лилии Ребрик сюрпризом в канун дня рождения. Телеведущая рассказала о своем отдыхе.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилия Ребрик для программы "Зірковий шлях":

Ранее Лилия Ребрик поразила впечатляющей растяжкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
У кого из звезд были "заначки", а кто пожалел об общем бюджете - откровенные признания Лилия Ребрик и Мария Мельник показали стильные образы в День вышиванки Поют, снимаются в кино, пишут музыку: звезды о талантах своих детей
Лилия Ребрик Андрей Дикий
Реклама

Новости партнеров

В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина, которые стоит приготовить

Сегодня, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Вчера, 19:25Звездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Вчера, 17:26Звездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Вчера, 16:38Звездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Вчера, 10:09Психо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Вчера, 09:20Звездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 07:45Events

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

5 июняВкусно

Из какой чашки кофе вкуснее

4 июняЗвездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Новости партнеров

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Похожа на бывшую: Вячеслав Узелков женится вслепую
Похожа на бывшую: Вячеслав Узелков женится вслепую
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять