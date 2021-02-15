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Шкільні вчителі почали випивати перед уроками

Сьогодні, 11:57

Відбулася онлайн-прем'єра головного європейського фільму року

Комедійну данську драму "Ще по одній", яка вже отримала багато позитивних відгуків, тепер можна подивитися онлайн на платформі OLL.TV. Фільм про вчителів, які зважуються на потішний експеримент, став головним претендентом на престижну премію "Золотий глобус-2021", а також увійшов до короткого списку номінантів на "Оскар". Коротко розповідаємо, чому варто подивитися це дивовижне кіно.

"Ще по одній"
"Ще по одній"
Фото: themoviedb.org

У центрі сюжету – шкільний вчитель Мартін, який дуже втомився від свого життя, а його учні, своєю чергою, втомилися від його нудних уроків. Одного разу Мартін пропонує своїм трьом колегам-друзям перевірити теорію одного данського професора. Відповідно до неї, кожній людині від природи не вистачає спирту в крові – всього лише 0,5 проміле алкоголю можуть додати щастя і здоров'я. Теорія всім здається привабливою і цікавою, і після роздумів чоловіки погоджуються провести експеримент на собі. Результат не змушує себе довго чекати...

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  • Головну роль грає Мадс Міккельсен – найбільш відомий за серіалом "Ганнібал" і "Полювання".
  • Режисером виступив Томас Вінтерберг, який отримав головний приз Європейської кіноакадемії – фільм назвали найкращою кінострічкою року.
  • За словами самого Вінтерберга, на знімальному майданчику актори не пили справжній алкоголь, адже інакше не змогли б працювати.
  • Але для підготовки алкоголь все ж вживали: близько тижня Мадс Міккельсен та інші актори підвищували рівень алкоголю в крові до 0,5 і 0,8 проміле для того, щоб повторити пластику і рухи людини, яка напідпитку.

Раніше вийшов рімейк легендарного серіалу з Чаком Норрісом – "Вокер".

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