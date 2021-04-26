Остаточне рішення не прийнято? Дружина Дзідзьо відреагувала на його заяву про розлучення
25 квітня Ярослава Хома привітала своїх підписниць в Instagram з Днем ангела, а також зазначила, що про розлучення з Дзідзьо подумає завтра
Популярний український артист, музикант і актор Дзідзьо днями шокував шанувальників зізнанням, що розлучається з дружиною Ярославою Хомою, відомою як співачка SLAVIA. За словами зірки, це рішення було прийнято вже давно: пара не живе разом дев'ять місяців.
Але, ймовірно, дружина Дзідзьо досі не прийняла остаточного рішення щодо розлучення. 25 квітня на своїй сторінці в Instagram Ярослава Хома привітала підписниць з Днем ангела, а також зазначила, що про розлучення подумає завтра.
"З Днем Ангела, Ярослави. Тезки, будьте щасливі. P. S. Про розлучення подумаю завтра. Сьогодні у мене свято", – написала артистка.
У коментарях прихильники підтримують Ярославу і бажають їй щастя.
"Будьте щасливою, Ярославо! Розлучення всього лише перехід у нове щасливе та успішне життя", "Ярославо, будьте щасливою, терпіння вам у всьому, хорошого чоловіка та дітей", "Нарешті настав час розправити крила! Ви ідеал жінки!" – пишуть у коментарях користувачі мережі.
Раніше SLAVIA розповіла, як через відомого чоловіка відмовилася від участі у популярному талант-шоу.
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