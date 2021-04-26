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Остаточне рішення не прийнято? Дружина Дзідзьо відреагувала на його заяву про розлучення

Сьогодні, 11:31

25 квітня Ярослава Хома привітала своїх підписниць в Instagram з Днем ангела, а також зазначила, що про розлучення з Дзідзьо подумає завтра

Популярний український артист, музикант і актор Дзідзьо днями шокував шанувальників зізнанням, що розлучається з дружиною Ярославою Хомою, відомою як співачка SLAVIA. За словами зірки, це рішення було прийнято вже давно: пара не живе разом дев'ять місяців.

SLAVIA і DZIDZIO
Фото: instagram.com/slavia_official

Але, ймовірно, дружина Дзідзьо досі не прийняла остаточного рішення щодо розлучення. 25 квітня на своїй сторінці в Instagram Ярослава Хома привітала підписниць з Днем ангела, а також зазначила, що про розлучення подумає завтра.

"З Днем Ангела, Ярослави. Тезки, будьте щасливі. P. S. Про розлучення подумаю завтра. Сьогодні у мене свято", – написала артистка.

Співачка Ярослава Хома
Фото: instagram.com/slavia_official

У коментарях прихильники підтримують Ярославу і бажають їй щастя.

"Будьте щасливою, Ярославо! Розлучення всього лише перехід у нове щасливе та успішне життя", "Ярославо, будьте щасливою, терпіння вам у всьому, хорошого чоловіка та дітей", "Нарешті настав час розправити крила! Ви ідеал жінки!" – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Раніше SLAVIA розповіла, як через відомого чоловіка відмовилася від участі у популярному талант-шоу.

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Джерело: Сьогодні
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