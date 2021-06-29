Детское фото Меган Маркл возмутило поклонников: Не уважает свои корни

Герцогиня Сассекская в детстве была с кудрявыми волосами – все благодаря ее африканским корням. Однако уже в более зрелом возрасте Маркл начала выпрямлять свои локоны

Сегодня Меган Маркл, которую могут лишить титула герцогини, считают одной из самых популярных персон в мире и чуть ли не иконой стиля. Модные блогеры и поклонники Меган восхищаются ее одеждой, манерами и даже прической. Но мало кто знает, что в детстве вместо прямых локонов у Маркл были кудри. И все это, конечно же, благодаря ее африканским корням.

В Instagram было опубликовано фото Меган в школьные годы. Многие поклонники герцогини Сассекской отметили, что она была очаровательным ребенком, но и одновременно возмутились тем фактом, что сейчас Меган выпрямляет свои волосы.

Меган Маркл в детстве не выпрямляла свои кудрявые волосы / Фото: Getty Images, Instagram.com

Подписчики уверены, что таким образом Маркл "теряет свое африканское наследие" и "отказывается от корней". Многие посоветовали Меган вернуться к своему натуральному виду:

Я никогда не знала до этого времени, что у нее кудрявые волосы. Лучше бы она ходила с натуральной прической.

Когда она выросла, ее кожа стала светлей, волосы выпрямились, веснушки исчезли, хм...

Ей следует носить свою натуральную прическу и уважать наследие, чтобы другие темнокожие девушки чувствовали себя уверенно.

Зачем она выпрямляет волосы, если думает, что красива от природы?

Скриншот: Instagram

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