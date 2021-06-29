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Детское фото Меган Маркл возмутило поклонников: Не уважает свои корни

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июня, 20:18
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Герцогиня Сассекская в детстве была с кудрявыми волосами – все благодаря ее африканским корням. Однако уже в более зрелом возрасте Маркл начала выпрямлять свои локоны

Сегодня Меган Маркл, которую могут лишить титула герцогини, считают одной из самых популярных персон в мире и чуть ли не иконой стиля. Модные блогеры и поклонники Меган восхищаются ее одеждой, манерами и даже прической. Но мало кто знает, что в детстве вместо прямых локонов у Маркл были кудри. И все это, конечно же, благодаря ее африканским корням.

В Instagram было опубликовано фото Меган в школьные годы. Многие поклонники герцогини Сассекской отметили, что она была очаровательным ребенком, но и одновременно возмутились тем фактом, что сейчас Меган выпрямляет свои волосы.

Меган Маркл в детстве не выпрямляла свои кудрявые волосы
Меган Маркл в детстве не выпрямляла свои кудрявые волосы / Фото: Getty Images, Instagram.com

Подписчики уверены, что таким образом Маркл "теряет свое африканское наследие" и "отказывается от корней". Многие посоветовали Меган вернуться к своему натуральному виду:

  • Я никогда не знала до этого времени, что у нее кудрявые волосы. Лучше бы она ходила с натуральной прической.
  • Когда она выросла, ее кожа стала светлей, волосы выпрямились, веснушки исчезли, хм...
  • Ей следует носить свою натуральную прическу и уважать наследие, чтобы другие темнокожие девушки чувствовали себя уверенно.
  • Зачем она выпрямляет волосы, если думает, что красива от природы?
Скриншот: Instagram

Ранее мы рассказывали, что Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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