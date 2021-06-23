Меган Маркл і принца Гаррі можуть позбавити титулів, якщо вони вирішать заробляти на імені дочки

Королівський експерт пояснив, чому Меган Маркл і принц Гаррі можуть опинитися в центрі нового скандалу

Меган Маркл і принц Гаррі можуть втратити титули Фото: Getty Images

На початку цього місяця Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге. У герцогів Сассекських народилася дочка Лілібет-Діана, яку назвали на честь бабусі і прабабусі. Деякі експерти і припускають, що завдяки появі на світ малятка, парі вдасться налагодити стосунк з членами королівської сім'ї. Але існує версія, що через ім'я дочки Меган Маркл і принц Гаррі можуть остаточно зіпсувати стосунки з Єлизаветою II.

Королівський експерт Даніела Ельзер розповіла виданню Express , що якщо почне монетизувати ім'я своєї дочки, то це дуже розлютить королеву. Вона це розцінить, що і на її імені наживаються. В результаті, Єлизавета II може позбавити Меган і Гаррі, а також їх тепер уже двох дітей королівських титулів.

Королева Єлизавета II/Меган Маркл і принц Гаррі Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

"Якщо вони будуть використовувати це ім'я для будь-яких комерційних цілей, то королева може відокремити їх від монархії, щоб захистити корону", – розповіла експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл придбали два інтернет-домени для особистого сайту дочки – LilibetDiana.com і LiliDiana.com. Ще не один з них не активний.

Варто зазначити, навколо імені дочки герцогів Сассекських не вщухають скандали. Принцеса Беатрис звинуватила Меган Маркл в тому, що вона вкрала її ідею з ім'ям для доньки. Виявляється, внучка Єлизавети II, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, хотіла назвати свою дочку дитячим прізвиськом королеви – Лілібет. Також пара збирається судитися з BBC через ім'я дочки.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

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