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Кіркоров записав трек з MARUV. Ми згадали ще 5 його найхайповіших дуетів

Сьогодні, 17:13

Філіп Кіркоров намагається йти в ногу з часом і записує несподівані дуети з популярними серед молоді (і не тільки) артистами. Ми зібрали п'ять колаборацій

Філіп Кіркоров, який недавно розповів про особисте життя, розуміється на хайпі! Нещодавно він анонсував вихід дуетного треку з MARUV – вже 30 квітня шанувальники зможуть почути нову композицію, а поки виконавці опублікували в Instagram лише короткий тизер, який фанати вже порівняли із серіалом "Медсестра Ретчед".

(@Fkirkorov)

З такого приводу Life Сьогодні вирішили згадати ще п'ять несподіваних колаборацій Філіпа Кіркорова з іншими артистами.

Філіп Кіркоров та Микола Басков

Після виходу пісні та кліпу Ibiza Філіпу Кіркорову та Миколі Баскову довелося... вибачатися перед шанувальниками. Багато фанатів старшого покоління відверто висловили своє невдоволення і обурення, а деякі з них навіть пропонували позбавити обох почесного звання народного артиста РФ.

А все тому, що в кліпі в артистів дійсно відбувається якась вакханалія: вони розпивають алкоголь, топлять один одного в басейні, матюкаються, обливаються вмістом біотуалету і... взагалі, список "трешу" там великий. Якщо не бачили, переконайтеся самі.

Філіп Кіркоров і Тіматі

А ось за рік до того в Кіркорова вийшла лірична колаборація з Тіматі – "Последняя весна", повна протилежність пісні з Басковим. У центрі сюжету – любовний трикутник, де Кіркоров і Тіматі закохані в одну дівчину і весь час страждають через те, що обидва її втратили.

Нам показують щасливу "журнальну" картинку, де головна героїня щаслива з Філіпом Бедросовичем, а в ту ж мить – вона вже в мріях Тіматі, вагітна від нього другою дитиною.

Загалом, класика жанру. Багатьом фанатам дуже сподобався образ Кіркорова в смокінгу і з прекрасною дамою поруч. Ну і вокал артиста в цьому треку, як пишуть його шанувальники в коментарях, – на висоті.

Філіп Кіркоров і DAVA

І знову то в холод, то в жар (читайте – то в треш, то в лірику)! Філіп Бедросович з короною на голові заплів косички, одягнув срібні капи, золоті ланцюги, розтягнену футболку – все в найкращих традиціях американських реперів. Артист записав спільний трек з DAVA (Давидом Манукяном) – російським репером і колишнім хлопцем Ольги Бузової.

Вся пісня – про те, як круто носити на руці дорогий Rolex. І не посперечаєшся!

Філіп Кіркоров і Єгор Крід

Всі пам'ятають трек Кіркорова "Цвет настроения синий". Після цього артист вирішив не морочитися з новою назвою і випустив дует з улюбленцем всіх дівчаток-підлітків пострадянського простору – Єгором Крідом. І назвали вони пісню "Цвет настроения черный". Напівголі моделі, дорогі автомобілі, золоті ланцюги і багато чорного вбрання...

Філіп Кіркоров і ZIVERT

Кілька років тому пісні Zivert лунали мало не з кожної праски, а її трек Life підірвав усі хіт-паради. Філіп Кіркоров не став проходити мимо і переспівав цей трек разом зі співачкою.

За словами шанувальників, вийшло дуже навіть непогано, і вокал артиста добре вписався в оновлену версію треку.

Раніше Філіп Кіркоров позбувся боргу в 4 млн євро за іпотекою в Латвії.

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