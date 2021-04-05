alyona alyona в мінішортах і майці повторила образ Бейонсе: порівнюємо фото

Реп-виконавиця точнісінько скопіювала імідж відомої співачки

Відома українська реп-виконавиця alyona alyona, яка нещодавно повторила образ співачки Наді Дорофєєвої, цього разу скопіювала імідж Бейонсе.

На своїй сторінці в Insagram артистка опублікувала фото, на якому вона позує в коротких чорних шортах, майці і чорних босоніжках. Її образ доповнив чорний піджак, який alyona alyona, як і Бейонсе, накинула на плечі.

"Коли качаю зали, але не качаю прес – я чую галас", – підписала фото alyona alyona.

Очевидно, це фраза з її майбутнього трека.

alyona alyona та Бейонсе Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

У коментарях прихильники вже чекають нову композицію репвиконавиці і хвалять її зовнішній вигляд: "Вау, бомба-граната", "У нас є своя Бейонсе, навіть краще", "Ви гарніша", "Просто космос".

Фото: Instagram

Раніше alyona alyona вперше розповіла про загадкового бойфренда і показала спільні фото з ним.

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