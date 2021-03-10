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"Хочу бачити різних жінок": alyona alyona в новому кліпі закликала не боятися показувати себе без фотошопу

Сьогодні, 19:25

Нову роботу позитивно оцінили в Мережі

Реперка alyona alyona, яка нещодавно розповіла про свого хлопця , випустила новий кліп на пісню "Світ потребує краси". Нову відеороботу артистка присвятила темі бодіпозітіву і жіночої краси.

alyona alyona розповіла, що всі жінки красиві і неважливо який вік, вага, зріст, колір шкіри і очей.

"Жінки – прекрасні. У будь-якому віці, в будь-якому тілі, будь-якого зростання, з будь-яким кольором шкіри або очей, з волоссям або без, з формами або без ... Жінки сильні і вольові, відчувають серцем і роблять так багато добра. Жінки різні ", – написала реперша.

У кліпі alyona alyona знялися жінки з абсолютно різною зовнішністю. Артистка закликала не боятися показувати себе без фотошопу або ретуші.

"Я хочу бачити різних жінок всюди. На вулицях, на обкладинках різних видань, на телебаченні, в соціальних мережах, в рекламі, на різних посадах. Я хочу, щоб вони проявляли себе і не боялися бути собою в своєму тілі. Адже любов до себе жінка транслює через свою діяльність для всіх оточуючих, для всього світу. А світ в свою чергу вимагає краси. Справжньою ", – поділилася своєю думкою alyona alyona.

У Мережі підтримали нову відеороботу реперки.

"До мурашок! Дякую за освітлення таких важливих тем!", Крутяк! Неймовірно, класно, актуально! Оплески справжньому актуальному українському репу "," Ти та багато робиш для жінок ", – написали під відео в YouTube.

Раніше alyona alyona знялася в несподіваному образі для Vogue

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