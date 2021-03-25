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alyona alyona заразилася коронавірусом: як зараз себе почуває реп-виконавиця

Сьогодні, 13:19

Артистка розповіла про своє самопочуття

Реп-виконавиця alyona alyona, яка недавно в новому кліпі закликала всіх не боятися показати себе без фоотошопа, захворіла на COVID-19.

В інтерв'ю " Сніданок з 1+1" вона розповіла, що про хворобу дізналася випадково. Так як у артистки хронічний гайморит, то нездужання вона списала на це. Тест на COVID-19 вона зробила заради інтересу.

"Я б сказала, що це безсимптомно. Тільки що у мене часто гайморит, у мене хронічне протікання хвороби зазвичай, були якісь такі сопелькі і набряк носа. На сьомий день перевірила. О, корона, добрий день ", – розповіла alyona alyona.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Вона уточнила, що смак і нюх втратила тільки на п'ять днів. В цілому прояви хвороби у неї почалися не відразу.

"Все таке тотальне перебіг хвороби у мене почався на 10 день. Десь так. У мене спочатку зник нюх, потім у мене знайшли 15% запалення легенів. Всі якось на потім", – поділилася артистка.

Зараз alyona alyona знаходиться на самоізоляції.

Раніше alyona alyona розповіла про свого хлопця.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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