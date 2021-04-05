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alyona alyona в мини-шортах и майке повторила образ Бейонсе: сравниваем фото

Сегодня, 18:00

Рэп-исполнительница точь-в-точь скопировала имидж известной певицы

Известная украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно повторила образ певицы Нади Дорофеевой, на этот раз скопировала имидж Бейонсе.

На своей странице в Insagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в коротких черных шортах, майке и черных босоножках. Ее образ дополнил черный пиджак, который alyona alyona, как и Бейонсе, накинула на плечи.

"Коли качаю зали, але не качаю прес – я чую галас", – подписала фото alyona alyona.

По всей видимости, это фраза из ее будущего трека.

alyona alyona и Бейонсе
alyona alyona и Бейонсе
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В комментариях поклонники уже ждут новую композицию рэп-исполнительницы и хвалят ее внешний вид: "Вау, бомба-граната", "У нас есть своя Бейонсе, даже лучше", "Вы красивее", "Просто космос".

Фото: Instagram

Ранее alyona alyona впервые рассказала о загадочном бойфренде и показала совместные фото с ним.

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Бейонсе alyona alyona
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