alyona alyona зізналася, що їздила відпочивати з чоловіком, у якого є дівчина

Виконавиця також назвала своїх найближчих друзів в шоу-бізнесі

alyona alyona, яка в новому кліпі закликала не боятися показувати себе без фотошопу, нещодавно зізналася, що закохалася. Про свого нового обранця реперша не розказала, лише загадково підкреслила, що щаслива і кохана.

А ось про друзів alyona alyona розповідає охоче. В інтерв'ю з Катею Осадчою, опублікованому в YouTube, виконавиця зізналася, з ким підтримує близькі стосунки.

Реперка alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Ну насамперед ми дуже тісно спілкуємось з Дімою Монатіком, з Аліною Паш, з MamaRika, Джамалою. В кулуарах дуже тепло спілкуємось з усіма, напевне. Кожен підійде, щось та й скаже,", – говорить Альона.

Є у неї і близький друг, з яким вона навіть їздила відпочивати за кордон. Правда, у ціого хлопця є дівчина. Але вона не проти, що її бойфренд проводить час із зіркою.

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"У мене був дуже насичений період – і зима, і літо, і карантин, тому ми не так часто бачились. А тут у нього випала відпустка і в мене, я запропонувала поїхати, от і поїхали. Він і путівку знайшов і допоміг все організувати. У нього є дівчина, вона нормально поставилася, тому що вона знає, що ми вже 13 років товаришуємо. Це нормально. Я можу приїхати до них ночувати, чи він до мене", – розповіла alyona alyona.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є дружба в шоу-бізнесі: відверті коментарі українських зірок .

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