Полякову без макіяжу під час тренування не впізнав перехожий: реакція співачки (відео)
Чоловік спровокував артистку на незвичайну реакцію
Співачка Оля Полякова, яка раніше розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець, сьогодні вранці вирушила тренуватися на стадіон "Динамо". Артистка і її 16-річна дочка Маша без макіяжу і в однакових спортивних комплектах вийшли в прямий ефір, щоб підписники тренувалися з ними. Але під час заняття стався кумедний інцидент – Олю Полякову не впізнав перехожий!
У своїх Instastories співачка запостила уривок прямого ефіру, коли вони лежачи з Машею на килимках опрацьовували внутрішню поверхню стегна. За кадром чути голос чоловіка, який запитує в артистки її ім'я. Як відреагувала співачка – дивіться далі.
Олю Полякову потішило питання перехожого. Вона запитала у відповідь:
"Ви шо, телек не дивитеся? Ухти, перша людина на Землі, яка мене не знає. Ура!" – сказала Полякова і засміялася.
Раніше ми розповіли, як минув півфінал гіпершоу "Маска".
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