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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Де зупинитися в Одесі: 5 найдешевших хостелів на Booking

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
26 червня, 09:25
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Ціни починаються від 120 гривень за одну ніч! Це за проживання не в преміальному номері та без додаткових послуг. Але в хостелі, який має позитивні відгуки
Бюджетні хостели в Одесі
Бюджетні хостели в Одесі

Відпочинок в Одесі – мейнстрим, який часто коштує стільки ж, як відпустка в Туреччині чи Єгипті. Ми знайшли 5 найдешевших хостелів на Booking, які знадобляться, якщо ви плануєте економрелакс на Чорному морі. Звісно, це не лакшері номери з балконом та персональним обслуговуванням, але вони впишуться в найскромніший бюджет. Скористайтеся ще календарем лайфхаків від Life Сьогодні для веселого літа!

Хостел "Пальма" – 120 гривень за добу

Розпочнемо з найдешевшого хостела "Пальма"! На жаль, пальми тут лише у назві, на території їх немає. І ціна за добу на одного – 120 гривень. За ці кошти пропонують зупинитися в номері, схожому на кімнату в гуртожитку, де у вас буде власне ліжко. Словом, за такі кошти згадаєте студентство. І тут можуть заселитися лише дорослі, але не сім’ї з дітьми. Плюс хостела – перша берегова лінія, на якій він знаходиться, та власний пляж.

Хостел "Пальма"
Хостел "Пальма" / Фото: booking.com

Розміщення : до Одеського морського порту від хостела – 10 км, Одеський театр опери та балету і пам'ятник герцогу де Рішельє розміщені за 11 км, а відстань до міжнародного аеропорту "Одеса" становить 16 км.

Оцінка на Booking: 7,6. Де з семи категорій найвищий бал поставили за розташування.

Хостел "Ліжко на Дерибасівській" – 145 гривень за добу

Як щодо хостела в центрі Одеси? У "Ліжку на Дерибасівській" гостям пропонують зупинятися в номерах з двоярусними ліжками. І жити там може до 10 людей. До ваших послуг також ресторан, спільний лаунж і безкоштовний Wi-Fi на території хостелу. Сюди заселяються активні туристи, які більше часу проводять у прогулянках містом, знайомлячись з його гастрокультурою і приходять лише переночувати.

Хостел
Хостел "Ліжко на Дерибасівській" / Фото: booking.com

Розміщення : хостел розташований за 2,4 км від пляжу Ланжерон і за 1,1 км від Одеського театру опери й балету.

Оцінка на Booking: 7,2. Де з семи категорій найвищий бал поставили за розташування.

Хостел "Адмірал" – 150 гривень за добу

Подумайте і про "Адмірал", який розташований у Приморському районі Одеси. На жаль, море з вікна кімнати ви не побачите, але розташування ідеальне для туризму. Гостям пропонують номери на 6 чи 8 людей. Ціна проживання – 150 гривень за добу. І, погодьтеся, що ті умови, які ви бачите, цілком відповідають прайсу.

Хостел "Адмірал"
Хостел "Адмірал" / Фото: booking.com

Розміщення : хостел розташований за 2,5 км від пляжу Ланжерон, за 800 метрів від Одеського театру опери й балету і за 1,1 км від Одеського археологічного музею. Відстань до морського порту Одеси становить 2,6 км, а до Одеських катакомб – 15 км.

Оцінка на Booking: 7,1. Де з семи категорій найвищий бал поставили за розташування.

Logovo Hostel – 150 гривень за добу

У хостелі Logovo такий же рівень цін, як і в попередньому. Відвідувачам пропонують спати на двоярусних ліжках гуртожиткового типу у номері змішаного типу. Тобто, у цих номерах можуть жити жінки й чоловіки. Всі кімнати хостелу оснащені телевізорами з плоским екраном і кабельним ТБ. Ще є кондиціонер і письмовий стіл – саме так виглядають бонуси бюджетних готелів.

Умови в Logovo Hostel
Умови в Logovo Hostel / Фото: booking.com

Розміщення : хостел розташований приблизно за 2,4 км від пляжу Лузанівка, від Одеського морського порту – 6 км, а від Одеського театру опери та балету – 7 км. До міжнародного аеропорту "Одеса" 13 км.

Оцінка на Booking: 8,4. Де з семи категорій найвищий бал поставили за співвідношення ціни та якості.

Хостел DOM – 150 гривень за добу

Як вам хостел у Приморському районі Одеси, де ви будете почувати себе як вдома? В DOM пропонують гостям переночувати у 8-місних номерах, які нагадують дитячі кімнати. Погодьтеся, що кольори приємні та заспокійливі. До послуг відвідувачів також спільна кухня, лаунж та безкоштовний Wi-Fi.

Умови в хостелі DOM
Умови в хостелі DOM / Фото: booking.com

Розміщення: хостел розташований за 2,2 км від пляжу Ланжерон, за 700 метрів від Одеського театру опери й балету та менш ніж за 1 км від Одеського археологічного музею.

Оцінка на Booking: 8,3. Де з семи категорій найвищий бал поставили за розташування.

І на завершення…

Ви перейшли на статтю! Це означає одне з двох: ви або плануєте відпустку в Одесі, або ж вона розпочинається за декілька днів. Щоб відпочинок пройшов без казусів, перегляньте статті від Life Сьогодні з туристичними рекомендаціями:

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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