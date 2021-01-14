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Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

Сьогодні, 07:00

Сьогодні святкують Обрізання Господнє 2021: дізнайтеся, яка історія та головні заборони свята

Настало чергове значиме церковне свято січня – Обрізання Господнє. Що це за день, коли він відзначається, яке значення має ця подія, які традиції збереглися до нашого часу і що не можна робити цього дня, дізнайтеся в нашій статті.

Обрізання Господнє
Обрізання Господнє
Фото: Depositphotos

Коли святкується Обрізання Господнє 2021 року

14 січня відзначається Старий Новий рік, тому що до 1918 року ця дата збігалася з початком нового року. Також 14 січня вшановується святитель Василь Великий. На цей же день припадає і Обрізання Господнє – велике свято православної церкви.

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Обрізання Господнє здійснилося на восьмий день після народження Ісуса Христа, згідно зі старозавітним законом. Про цю подію йдеться в Євангелії від Луки. У 2021 році цей день випадає на четвер. А ось свято Обрізання Господнє у католиків відзначається 1 січня.

Обрізання Господнє: значення та історія свята

Згідно з Писанням, обрізання Господнє було для стародавніх іудеїв приналежністю до богообраного народу. Цей ритуал був встановлений для всіх єврейських немовлят чоловічої статі на знак Завіту Бога з праотцем Авраамом і єврейським народом.

У той час кожен необрізаний не був присвячений Богу і вважався іновірним. Також наголошується, що старозавітне обрізання було прообразом християнського хрещення. Перші апостоли і християни, які вийшли з іудеїв, також були обрізані.

Обрізання Господнє
Обрізання Господнє
Фото: Depositphotos

Це свято для християн важливе тим, що Ісус прийняв обрізання, щоб ніхто згодом не міг засумніватися в тому, що Він був справжнім чоловіком, а не носієм примарної плоті, як учили деякі єретики. При здійсненні обрізання Божественному Немовляті було дано ім'я, сповіщене Архангелом Гаврилом у день Благовіщення Пресвятої Богородиці – Ісус, що означає Спаситель.

Традиції та обряди свята Обрізання Господнє

Цього дня у храмах проводиться богослужіння: всенічне бдіння і урочиста частина утрені (полієлей). Здійснюється літургія Василя Великого і читається Ісусова молитва.

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Крім того, в народі цього дня відзначається Старий Новий рік. У ніч на 14 січня дівчата ворожать. А вранці хлопці посівають зерном по домівках і співають обрядові пісні – посівалки.

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Прикмети на Обрізання Господнє

  • Яскраве сонце цього дня віщує багатий урожай фруктів і ягід.
  • Дерева в інії – прикмета хорошого врожаю зернових культур.
  • Загадане в ніч з 13 на 14 січня бажання обов'язково здійсниться.
  • Людина, яка народилася на Обрізання Господнє, проживе життя в достатку.
  • Одягти обновку 14 січня – весь рік буде вдалим.

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Що не можна робити на день свята Обрізання Господнє

  • На Обрізання Господнє не можна відмовляти людині в прощенні і допомозі – це може притягти невдачу.
  • Забороняється лаятися, використовувати нецензурну лексику, ображати близьких людей, думати про погане.
  • Не можна давати гроші в борг, інакше весь рік пройде в боргах.
  • Забороняється виносити сміття.
  • Погана прикмета – розв'язувати фінансові питання і рахувати дрібні гроші.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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