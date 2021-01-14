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Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Сегодня, 07:00

Сегодня празднуется Обрезание Господне 2021: узнайте, какова история и главные запреты праздника

Настал очередной значимый церковный праздник января – Обрезание Господне. Что это за день, когда он отмечается, какое значение имеет это событие, какие традиции сохранились до нашего времени и что нельзя делать в этот день, узнайте в нашей статье.

Обрезание Господне
Обрезание Господне
Фото: Depositphotos

Когда празднуется Обрезание Господне в 2021 году

14 января отмечается Старый Новый год, потому что до 1918 года эта дата совпадала с началом нового года. Также 14 января почитается святитель Василий Великий. На этот же день приходится и Обрезание Господне – великий праздник православной церкви.

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Обрезание Господне совершилось на восьмой день после рождения Иисуса Христа, согласно ветхозаветному закону. Об этом событии говорится в Евангелии от Луки. В 2021 году этот день выпадает на четверг. А вот праздник Обрезание Господне у католиков отмечается 1 января.

Обрезание Господне: значение и история праздника

Согласно писанию, обрезание Господне являлось для древних иудеев принадлежностью к богоизбранному народу. Этот ритуал был установлен для всех еврейских младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцем Авраамом и еврейским народом.

В то время необрезанный не был посвящен Богу и считался иноверным. Также отмечается, что ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Обрезание Господне
Обрезание Господне
Фото: Depositphotos

Этот праздник для христиан важен тем, что Иисус принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики. При совершении обрезания Божественному Младенцу было дано имя, возвещенное Архангелом Гавриилом в день Благовещения Пресвятой Богородице – Иисус, что означает Спаситель.

Традиции и обряды праздника Обрезание Господне

В этот день в храмах проводится богослужение: всенощное бдение и торжественная часть утрени (полиелей). Совершается литургия Василия Великого и читается Иисусова молитва.

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Кроме того в народе в этот день отмечается Старый Новый год. В ночь на 14 января девушки гадают. А утром парни посевают зерном по домам и поют обрядовые песни – посевалки.

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Приметы на Обрезание Господне

  • Яркое солнце в этот день предвещает богатый урожай фруктов и ягод.
  • Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.
  • Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.
  • Человек, который родился на Обрезание Господне, проживет жизнь в достатке.
  • Надеть обновку 14 января – весь год будет удачным.

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Что нельзя делать в день праздника Обрезание Господне

  • В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в прощении и помощи – это может привлечь неудачу.
  • Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом.
  • Нельзя давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах.
  • Запрещается выносить мусор.
  • Плохая примета – решать финансовые вопросы и считать мелкие деньги.

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Источник: Сегодня
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