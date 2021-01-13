Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Сьогодні.Lifestyle пропонують вам щедрівки російською та українською мовами

В Україні 14 січня настає старий Новий рік. А напередодні, 13 січня, відзначають Щедрий вечір, цього дня прийнято щедрувати. Зі своїми дітьми потрібно неодмінно розучити хороші щедрівки, навчити їх щедрувати і можна вирушати до родичів і друзів, зрозуміло, дотримуючись усіх заходів карантинних обмежень.

Щедрівки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Сьогодні.Lifestyle пропонують щедрівки для дітей і дорослих російською та українською мовами.

Веселі щедрівки російською мовою

Слова щедрівки "Щедрик-Петрик"

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Щедрівки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Добрі щедрівки на старий Новий рік

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Красиві щедрівки для дорослих

***

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

Щедрівки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Прикольні щедрівки для дітей

***

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка – то пончик,

Что щедрик – то вареник.

Новорічні щедрівки короткі

***

Щедрую, щедрую,

Колбасу чую.

Колбасы нету –

Давайте конфеты.

Щедрівки українською мовою

Добрі щедрівки для дорослих

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедрівки і колядки на Різдво Фото: Pexels

Маленькі щедрівки на 13 січня

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

Слова щедрівки "Щедрик"

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрівки на старий Новий рік Фото: Depositphotos

Веселі щедрівки на 13 січня

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Прикольні щедрівки для дітей

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

Щедрівки на старий Новий рік Фото: Pixabay

Популярні щедрівки на старий Новий рік

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю, що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червінців,

В тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

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