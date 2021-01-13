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Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Сьогодні, 17:05

Сьогодні.Lifestyle пропонують вам щедрівки російською та українською мовами

В Україні 14 січня настає старий Новий рік. А напередодні, 13 січня, відзначають Щедрий вечір, цього дня прийнято щедрувати. Зі своїми дітьми потрібно неодмінно розучити хороші щедрівки, навчити їх щедрувати і можна вирушати до родичів і друзів, зрозуміло, дотримуючись усіх заходів карантинних обмежень.

Щедрівки на старий Новий рік
Щедрівки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Сьогодні.Lifestyle пропонують щедрівки для дітей і дорослих російською та українською мовами.

Веселі щедрівки російською мовою

Слова щедрівки "Щедрик-Петрик"

***

Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!

Щедрівки на старий Новий рік
Щедрівки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Добрі щедрівки на старий Новий рік

***

Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!

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Красиві щедрівки для дорослих

***

Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.

Щедрівки на старий Новий рік
Щедрівки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Прикольні щедрівки для дітей

***

Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка – то пончик,
Что щедрик – то вареник.

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Новорічні щедрівки короткі

***

Щедрую, щедрую,
Колбасу чую.
Колбасы нету –
Давайте конфеты.

Щедрівки українською мовою

Добрі щедрівки для дорослих

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедрівки і колядки на Різдво
Щедрівки і колядки на Різдво
Фото: Pexels

Маленькі щедрівки на 13 січня

***

Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало -
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.

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Слова щедрівки "Щедрик"

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Щедрівки на старий Новий рік
Щедрівки на старий Новий рік
Фото: Depositphotos

Веселі щедрівки на 13 січня

***

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

Прикольні щедрівки для дітей

***

Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка -
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.

Щедрівки на старий Новий рік
Щедрівки на старий Новий рік
Фото: Pixabay

Популярні щедрівки на старий Новий рік

***

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А я знаю, що пан дома,
Сидить собі кінець стола.
Сидить собі кінець стола,
А на ньому шуба люба,
А на ньому шуба люба,
А в тій шубі калиточка.
А в тій шубі калиточка,
В тій калитці сім червінців,
В тій калитці сім червінців,
Усім дітям по червінцю.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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