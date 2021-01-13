Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Найкращі варіанти привітань зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, картинки, проза та вірші

Вже сьогодні, в ніч із 13 на 14 січня, ми відзначаємо старий Новий рік, який в народі також знають як Меланки і Василя. Це незвичайне свято і виникло воно в результаті зміни літочислення.

Листівка: Старий Новий рік – привітання Фото: bonnycards

Сьогодні.Lifestyle приготували для вас найкращі варіанти привітань на старий Новий рік-2021.

Старий Новий рік: привітання у віршах

Красиві привітання зі старим Новим роком-2021

***

Приходит старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнет.

Красивой жизни вам, успеха,

Радости, поводов для смеха.

У всех нас праздник, он – утеха!

Старий Новий рік: листівки і привітання Фото: bonnycards

Найкращі привітання – старий Новий рік

***

Загадай заветное желание,

В этот день, что полон волшебства,

Пусть искрится радостно шампанское,

Увлекая в сказку торжества!

Это чудо староновогоднее,

Этот праздник всех заворожил,

Я тебя сегодня поздравляю

Фейерверками своей души!

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Привітання на старий Новий рік прикольні

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Вот и старый Новый год –

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах – любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Старий Новий рік-2021: привітання короткі

***

Отмечает весь народ

Праздник – старый Новый год!

Желаю радости, веселья,

И заводного настроения,

Чтоб исполнялись все мечты,

Достичь в карьере высоты,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

Старий Новий рік: листівки і привітання Фото: bonnycards

Добрі вітання на старий Новий рік

***

Пусть старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Прикольні привітання на старий Новий рік

***

Оливье, застолье, тосты,

Ходят ряженые в гости.

Дежавю? А может, нет?

Старый Новый год, привет!

Принимайте-ка, друзья,

Поздравленья от меня:

Всем душою не стареть,

Веселиться, песни петь.

Праздничного настроенья

Вам до самого Крещенья!

Смс привітання на старий Новий рік

***

Сею, сею, насеваю

Вам добра на год вперед.

Пусть приносит много счастья

Щедрый старый Новый год.

Веселі привітання на старий Новий рік 14 січня

***

Огоньки горят на елке...

Все встречают Новый год.

Пусть тебе он счастье, радость,

Смех, удачу принесет!

В старый Новый год желаю,

Чтоб исполнились мечта,

Жизнь веселой, яркой стала.

Много-много волшебства!

Старий Новий рік: листівки і привітання Фото: bonnycards

Старий Новий рік-2021: привітання і побажання

***

Звезды ярко так сияют,

Под ногами снег блестит,

Старый Новый год шагает,

Праздник к нам в дома спешит!

Принесет он много счастья,

Все проблемы унесет,

Волшебство, добро подарит,

Все плохое отойдет!

Короткі привітання зі старим Новим роком

***

Наступает старый Новый год

И приносит радость и гармонию,

Пусть избавит праздник от хлопот,

А подарит счастье и здоровье.

Старий Новий рік: привітання друзям

***

Снова ждет нас шумный праздник,

Ждет чудес опять народ,

Это значит наступает

Старый добрый Новый год.

С наступающим примите

В день веселый поздравления

Вам желаю счастья я,

Радости, добра, везения.

Зі старим Новим роком: радісні побажання

***

Наступает старый Новый год,

Открывай шампанское скорее.

Праздник пусть улыбки принесет,

Счастье мир твой сделает светлее.

Закружит пускай тебя любовь

И уже вовек не отпускает.

Пусть успех приходит вновь и вновь,

Все дела пусть он сопровождает.

Старий Новий рік: листівки і привітання Фото: bonnycards

Чарівні привітання в старий Новий рік

***

С праздником тебя волшебным,

С Новым годом еще раз.

Я желаю тебе счастья

И любви большой запас!

Пусть все будет, что захочешь,

Грусть оставь ты позади.

С годом Новым, с годом старым!

Чтоб исполнились мечты!

Милі привітання зі старим Новим роком

***

В этот старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше.

Веселе привітання на старий Новий рік-2021

***

Еще раз встретить Новый год

(Мол, не хватило сразу)

Мы не откажемся, и вот

Все по второму разу:

Вино, селедка, оливье

И гости как напасти.

Наш старый Новый год, привет!

Со старым новым счастьем!

Вітання зі старим Новим роком-2021 у прозі

Радісні привітання на старий Новий рік

***

Вітаю зі старим Новим роком! Нехай цього року все старе, що радувало вас, залишиться, а разом з тим прийде безліч нового – нові емоції, почуття, враження, нові радості і нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому вашому житті відбуваються тільки щасливі події, а в будинку нехай завжди лунає радісний і дзвінкий сміх.

Старий Новий рік: листівки і привітання Фото: bonnycards

Старий Новий рік: побажання своїми словами

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Старий Новий рік – це день, коли потрібно проводити старі думки, старе настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, але не порожнім! Зі святом!

Щирі побажання в старий Новий рік

***

Вітаю зі старим Новим роком і побажати щиро хочу нових перемог і великої удачі в новому році, щасливих моментів і радісних миттєвостей. Бажаю, щоб всі образи, тривоги і печалі залишилися в минулому, щоб новий рік був наповнений тільки щастям, гармонією, добром і любов'ю.

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Добрі привітання зі старим Новим роком

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Вітаю зі старим Новим роком і побажати хочу від щирого серця, щоб в житті почалася нова епоха щастя і радості, новий етап натхнення і творіння, новий рік успішності і процвітання. Бажаю міцного кохання близьких сердець, удачі, прекрасного здоров'я і безсумнівного достатку.

Нові побажання в старий Новий рік

***

У старий Новий рік хочеться побажати, щоб якомога повніше сповнились старі бажання. Нехай по-новому сяють щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання і цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність улюблених – так само безмежна, а життя – прекрасне!

Позитивні привітання зі старим Новим роком

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Старий Новий Рік – це чудовий привід ще раз зібратися за щедрим столом зі своїми друзями і близькими. І нехай він порадує Вас чарами, подарунками, запахом ялини і мандаринів. Нехай збудеться те, що було загадане, і до будинку увійдуть ті, на кого завжди чекають. Нехай шампанське іскриться, а душа Ваша буде сповнена свята. Зі старим Новим роком!

Відео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" мінус:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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