Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші
Найкращі варіанти привітань зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, картинки, проза та вірші
Вже сьогодні, в ніч із 13 на 14 січня, ми відзначаємо старий Новий рік, який в народі також знають як Меланки і Василя. Це незвичайне свято і виникло воно в результаті зміни літочислення.
Сьогодні.Lifestyle приготували для вас найкращі варіанти привітань на старий Новий рік-2021.
Красиві привітання зі старим Новим роком-2021
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Приходит старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнет.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он – утеха!
Найкращі привітання – старий Новий рік
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Загадай заветное желание,
В этот день, что полон волшебства,
Пусть искрится радостно шампанское,
Увлекая в сказку торжества!
Это чудо староновогоднее,
Этот праздник всех заворожил,
Я тебя сегодня поздравляю
Фейерверками своей души!
Привітання на старий Новий рік прикольні
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Вот и старый Новый год –
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах – любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Старий Новий рік-2021: привітання короткі
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Отмечает весь народ
Праздник – старый Новый год!
Желаю радости, веселья,
И заводного настроения,
Чтоб исполнялись все мечты,
Достичь в карьере высоты,
Здоровья, денег, много сил,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Добрі вітання на старий Новий рік
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Пусть старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
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Прикольні привітання на старий Новий рік
***
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте-ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
Смс привітання на старий Новий рік
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Сею, сею, насеваю
Вам добра на год вперед.
Пусть приносит много счастья
Щедрый старый Новый год.
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Веселі привітання на старий Новий рік 14 січня
***
Огоньки горят на елке...
Все встречают Новый год.
Пусть тебе он счастье, радость,
Смех, удачу принесет!
В старый Новый год желаю,
Чтоб исполнились мечта,
Жизнь веселой, яркой стала.
Много-много волшебства!
Старий Новий рік-2021: привітання і побажання
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Звезды ярко так сияют,
Под ногами снег блестит,
Старый Новый год шагает,
Праздник к нам в дома спешит!
Принесет он много счастья,
Все проблемы унесет,
Волшебство, добро подарит,
Все плохое отойдет!
Короткі привітання зі старим Новим роком
***
Наступает старый Новый год
И приносит радость и гармонию,
Пусть избавит праздник от хлопот,
А подарит счастье и здоровье.
Старий Новий рік: привітання друзям
***
Снова ждет нас шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравления
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везения.
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Зі старим Новим роком: радісні побажання
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Наступает старый Новый год,
Открывай шампанское скорее.
Праздник пусть улыбки принесет,
Счастье мир твой сделает светлее.
Закружит пускай тебя любовь
И уже вовек не отпускает.
Пусть успех приходит вновь и вновь,
Все дела пусть он сопровождает.
Чарівні привітання в старий Новий рік
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С праздником тебя волшебным,
С Новым годом еще раз.
Я желаю тебе счастья
И любви большой запас!
Пусть все будет, что захочешь,
Грусть оставь ты позади.
С годом Новым, с годом старым!
Чтоб исполнились мечты!
Милі привітання зі старим Новим роком
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В этот старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше.
Веселе привітання на старий Новий рік-2021
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Еще раз встретить Новый год
(Мол, не хватило сразу)
Мы не откажемся, и вот
Все по второму разу:
Вино, селедка, оливье
И гости как напасти.
Наш старый Новый год, привет!
Со старым новым счастьем!
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Радісні привітання на старий Новий рік
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Вітаю зі старим Новим роком! Нехай цього року все старе, що радувало вас, залишиться, а разом з тим прийде безліч нового – нові емоції, почуття, враження, нові радості і нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому вашому житті відбуваються тільки щасливі події, а в будинку нехай завжди лунає радісний і дзвінкий сміх.
Старий Новий рік: побажання своїми словами
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Старий Новий рік – це день, коли потрібно проводити старі думки, старе настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим, приємним, але не порожнім! Зі святом!
Щирі побажання в старий Новий рік
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Вітаю зі старим Новим роком і побажати щиро хочу нових перемог і великої удачі в новому році, щасливих моментів і радісних миттєвостей. Бажаю, щоб всі образи, тривоги і печалі залишилися в минулому, щоб новий рік був наповнений тільки щастям, гармонією, добром і любов'ю.
Добрі привітання зі старим Новим роком
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Вітаю зі старим Новим роком і побажати хочу від щирого серця, щоб в житті почалася нова епоха щастя і радості, новий етап натхнення і творіння, новий рік успішності і процвітання. Бажаю міцного кохання близьких сердець, удачі, прекрасного здоров'я і безсумнівного достатку.
Нові побажання в старий Новий рік
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У старий Новий рік хочеться побажати, щоб якомога повніше сповнились старі бажання. Нехай по-новому сяють щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання і цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність улюблених – так само безмежна, а життя – прекрасне!
Позитивні привітання зі старим Новим роком
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Старий Новий Рік – це чудовий привід ще раз зібратися за щедрим столом зі своїми друзями і близькими. І нехай він порадує Вас чарами, подарунками, запахом ялини і мандаринів. Нехай збудеться те, що було загадане, і до будинку увійдуть ті, на кого завжди чекають. Нехай шампанське іскриться, а душа Ваша буде сповнена свята. Зі старим Новим роком!
Відео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" мінус:
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