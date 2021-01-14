14 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 14 січня в історії

Яке сьогодні свято, 14 січня? Старий Новий рік. Обрізання Господнє і день пам'яті святителя Василія Великого – в православному календарі. Васильєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Федот.

Читайте найактуальніші антіковідні щедрівки та посевалкі-2021.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 14 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 січня.

14 січня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Старий Новий рік – зустріч Нового року за старим стилем проводиться у багатьох країнах, в яких церкви святкують Різдво Христове за юліанським календарем 25 грудня (7 січня). А тому дата настання старого Нового року відповідає Новому року за юліанським календарем.

– зустріч Нового року за старим стилем проводиться у багатьох країнах, в яких церкви святкують Різдво Христове за юліанським календарем 25 грудня (7 січня). А тому дата настання старого Нового року відповідає Новому року за юліанським календарем. День захисників Батьківщини відзначає Узбекистан.

відзначає Узбекистан. День революції і молоді святкує Туніс.

Яке сьогодні свято

14 січня в православній церкві відзначається велике свято – Обрізання Господнє. Пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, праведної Емілії, матері святителя Василя Великого, мученика Василя Анкірського, святителя Григорія, єпископа Назіанського, отця св. Григорія Богослова, мученика Феодота.

У народі 14 січня відзначався Васильєв день, а також Новий рік за старим стилем. Це радісне сімейне свято, коли за загальним багато накритим столом збиралася вся родина. Близькі просили одне в одного прощення, загадували бажання, веселилися, ворожили на куті і варениках.

Цей час вважався містичним і найбільш правдивим, щоб дізнатися про своє майбутнє. На Василя ворожіння і ворожба – улюблене заняття для дівчат. З настанням ранку хлопці посівали зерном у всіх будинках, бажаючи щастя, достатку і врожаю в новому році.

Прикмети на 14 січня

Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, а тому важливо веселитися, жартувати, радіти і сидіти за багато накритим столом.

Новий рік не можна зустрічати в старому, брудному і чорному одязі, інакше весь рік пройде нещасливо.

Цього дня не можна позичати гроші, щоб протягом року не знати нужди.

Якщо на старий Новий рік перелічувати дрібні монети – це до сліз.

На Васильєв день першим в будинок повинен увійти чоловік – тоді весь рік буде вдалим.

Тому жінкам 14 січня краще сидіти вдома, а не посівати і не ходити по гостях.

Якщо дати згоду на шлюб у старий Новий рік, то сімейне життя буде щасливим.

Якщо на старий Новий рік гарна погода, то рік буде врожайним.

Читайте також: Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 січня

1794 – у США вперше успішно зроблено кесарів розтин американці Елізабет Хог Беннетт.

1900 – прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні.

1922 – в Харкові затверджено "Положення про радіотелеграфне агентство України".

2010 – Годинники кінця світу переведені на одну хвилину назад.

Хто народився 14 січня

1883 – Ніна Річчі, французький модельєр, засновниця будинку високої моди Nina Ricci.

1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач, есеїст.

1925 – Юкіо Місіма, японський письменник, драматург, актор.

1928 – Валентина Зимня, українська актриса, театральний педагог.

1937 – Євген Гуцало, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург.

1963 – Стівен Содерберг, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.

1967 – Закк Вайлд, американський рок-музикант, гітарист-віртуоз, автор пісень.

1967 – Емілі Вотсон, англійська актриса театру і кіно.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися