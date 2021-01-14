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14 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 14 січня в історії

Яке сьогодні свято, 14 січня? Старий Новий рік. Обрізання Господнє і день пам'яті святителя Василія Великого – в православному календарі. Васильєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Федот.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 14 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 січня.

14 січня: яке сьогодні свято
14 січня: яке сьогодні свято
Фото: Depositphotos

  • Старий Новий рік – зустріч Нового року за старим стилем проводиться у багатьох країнах, в яких церкви святкують Різдво Христове за юліанським календарем 25 грудня (7 січня). А тому дата настання старого Нового року відповідає Новому року за юліанським календарем.
  • День захисників Батьківщини відзначає Узбекистан.
  • День революції і молоді святкує Туніс.

Яке сьогодні свято

14 січня в православній церкві відзначається велике свято – Обрізання Господнє. Пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, праведної Емілії, матері святителя Василя Великого, мученика Василя Анкірського, святителя Григорія, єпископа Назіанського, отця св. Григорія Богослова, мученика Феодота.

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У народі 14 січня відзначався Васильєв день, а також Новий рік за старим стилем. Це радісне сімейне свято, коли за загальним багато накритим столом збиралася вся родина. Близькі просили одне в одного прощення, загадували бажання, веселилися, ворожили на куті і варениках.

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Цей час вважався містичним і найбільш правдивим, щоб дізнатися про своє майбутнє. На Василя ворожіння і ворожба – улюблене заняття для дівчат. З настанням ранку хлопці посівали зерном у всіх будинках, бажаючи щастя, достатку і врожаю в новому році.

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Прикмети на 14 січня

  • Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, а тому важливо веселитися, жартувати, радіти і сидіти за багато накритим столом.
  • Новий рік не можна зустрічати в старому, брудному і чорному одязі, інакше весь рік пройде нещасливо.
  • Цього дня не можна позичати гроші, щоб протягом року не знати нужди.
  • Якщо на старий Новий рік перелічувати дрібні монети – це до сліз.
  • На Васильєв день першим в будинок повинен увійти чоловік – тоді весь рік буде вдалим.
  • Тому жінкам 14 січня краще сидіти вдома, а не посівати і не ходити по гостях.
  • Якщо дати згоду на шлюб у старий Новий рік, то сімейне життя буде щасливим.
  • Якщо на старий Новий рік гарна погода, то рік буде врожайним.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 січня

  • 1794 – у США вперше успішно зроблено кесарів розтин американці Елізабет Хог Беннетт.
  • 1900 – прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні.
  • 1922 – в Харкові затверджено "Положення про радіотелеграфне агентство України".
  • 2010 – Годинники кінця світу переведені на одну хвилину назад.

Хто народився 14 січня

  • 1883 – Ніна Річчі, французький модельєр, засновниця будинку високої моди Nina Ricci.
  • 1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач, есеїст.
  • 1925 – Юкіо Місіма, японський письменник, драматург, актор.
  • 1928 – Валентина Зимня, українська актриса, театральний педагог.
  • 1937 – Євген Гуцало, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург.
  • 1963 – Стівен Содерберг, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.
  • 1967 – Закк Вайлд, американський рок-музикант, гітарист-віртуоз, автор пісень.
  • 1967 – Емілі Вотсон, англійська актриса театру і кіно.

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