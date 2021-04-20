Як приготувати узбецький плов: це нескладно, але треба знати важливі деталі
У складі має бути жовта морква, а готувати його треба на бавовняній олії
Почнемо з того, що узбецький плов є в списку культурної спадщини ЮНЕСКО, а на його батьківщині щороку влаштовують змагання серед майстрів-кулінарів. Узбецький плов відрізняється від своїх побратимів деякими особливостями. Наприклад, для нього використовується жовта морква, а готують його на курдючному жирі та бавовняній олії. Хочете спробувати спробувати справжній плов? То не лінуйтеся, скористайтеся рецептом і рекомендаціями, якщо плануєте пікнік і у вас є казанок.
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Узбецький плов: рецепт
Інгредієнти
- Рис "девзира" – 1 кг
- Баранина (нога або лопатка) – 1,1 кг
- Олія (бавовняна або соняшникова) – 300 г
- Морква (будь-який соковитий сорт) – 1,1 кг
- Ріпчаста цибуля – 3-4 головки
- Сіль – 5 ч. л.
- Зіра (кумін) – 8 ч. л.
- Барбарис – 1 ч. л.
- Шафран – 0,5 ч. л.
- Нут – 200 г
- Родзинки – 150 г
- Часник – 1 головка
- Кінська ковбаса – 200 г
Спосіб приготування
- Нут замочити на добу, рис – на дві години. М'ясо і цибулю нарізати великими шматками. Моркву – соломкою. Розігріти в казані олію упродовж 10 хвилин. Обсмажити м'ясо з усіх боків до рум'яної скоринки.
- Викласти моркву зверху, готувати 15 хвилин. Покласти цибулю. Готувати ще 15 хвилин. Перемішати. Додати неочищену головку часнику і спеції. Не розмішувати.
- За 15-20 хвилин витягнути часник. Додати нут і родзинки, готувати 15 хвилин.
- Зверху покласти рис і акуратно долити води, щоб покривала рис на 2 см. На сильному вогні готувати під кришкою 30 хвилин. Перемішати, залишити ще на 30 хвилин. Зняти з вогню.
- Перемішати, зібрати плов до середини котла гіркою і зробити поглиблення. Накрити керамічною тарілкою діаметром трохи менше, ніж верхня частина котла.
- Дати настоятися ще 10-15 хвилин. Викласти плов гіркою на тарілку і прикрасити зверху кільцями кінської ковбаси.
Особливості та правила приготування узбецького плову:
- Моркву треба нарізати соломкою
- Рис промити спочатку в холодній воді, потім – в гарячій і ненадовго замочити
- М'ясо має бути не надто жирним, інакше не буде потрібного аромату спецій
- Бавовняну олію треба добре прогріти в казані, щоби не було гіркоти
- Готовність перевіряти, б'ючи опуклою стороною шумівки по поверхні плову. Якщо звук глухий – страву можна знімати з вогню і дати настоятися деякий час.
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