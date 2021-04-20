Як приготувати узбецький плов: це нескладно, але треба знати важливі деталі

У складі має бути жовта морква, а готувати його треба на бавовняній олії

Почнемо з того, що узбецький плов є в списку культурної спадщини ЮНЕСКО, а на його батьківщині щороку влаштовують змагання серед майстрів-кулінарів. Узбецький плов відрізняється від своїх побратимів деякими особливостями. Наприклад, для нього використовується жовта морква, а готують його на курдючному жирі та бавовняній олії. Хочете спробувати спробувати справжній плов? То не лінуйтеся, скористайтеся рецептом і рекомендаціями, якщо плануєте пікнік і у вас є казанок.

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Узбецький плов: рецепт

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Рис "девзира" – 1 кг

Баранина (нога або лопатка) – 1,1 кг

Олія (бавовняна або соняшникова) – 300 г

Морква (будь-який соковитий сорт) – 1,1 кг

Ріпчаста цибуля – 3-4 головки

Сіль – 5 ч. л.

Зіра (кумін) – 8 ч. л.

Барбарис – 1 ч. л.

Шафран – 0,5 ч. л.

Нут – 200 г

Родзинки – 150 г

Часник – 1 головка

Кінська ковбаса – 200 г

Спосіб приготування

Нут замочити на добу, рис – на дві години. М'ясо і цибулю нарізати великими шматками. Моркву – соломкою. Розігріти в казані олію упродовж 10 хвилин. Обсмажити м'ясо з усіх боків до рум'яної скоринки. Викласти моркву зверху, готувати 15 хвилин. Покласти цибулю. Готувати ще 15 хвилин. Перемішати. Додати неочищену головку часнику і спеції. Не розмішувати. За 15-20 хвилин витягнути часник. Додати нут і родзинки, готувати 15 хвилин. Зверху покласти рис і акуратно долити води, щоб покривала рис на 2 см. На сильному вогні готувати під кришкою 30 хвилин. Перемішати, залишити ще на 30 хвилин. Зняти з вогню. Перемішати, зібрати плов до середини котла гіркою і зробити поглиблення. Накрити керамічною тарілкою діаметром трохи менше, ніж верхня частина котла. Дати настоятися ще 10-15 хвилин. Викласти плов гіркою на тарілку і прикрасити зверху кільцями кінської ковбаси.

Особливості та правила приготування узбецького плову:

Моркву треба нарізати соломкою

Рис промити спочатку в холодній воді, потім – в гарячій і ненадовго замочити

М'ясо має бути не надто жирним, інакше не буде потрібного аромату спецій

Бавовняну олію треба добре прогріти в казані, щоби не було гіркоти

Готовність перевіряти, б'ючи опуклою стороною шумівки по поверхні плову. Якщо звук глухий – страву можна знімати з вогню і дати настоятися деякий час.

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