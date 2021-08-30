Чому важливо посміхатися і розслабляти м'язи обличчя: вправи

Якщо ви йдете по життю зціпивши зуби, то не дивуйтеся раннім зморшкам, головному болю і навіть погіршенню роботи мозку. Як і навіщо розслабляти обличчя – в статті

Улыбаться важно для здоровья, а расслабить мышцы лица помогут упражнения / Фото: Колаж: Сьогодні

Біль, стрес, гидливість і тривожність відображаються на нашому обличчі. Все це фіксується м'язовою системою, змінюючи пропорції обличчя, сприяючи набряклості, формуючи носогубні складки і ранні зморшки . Як помітити, що ваші лицьові м'язи перенапружені, чому їх потрібно вміти розслабляти і як найкраще це зробити – розповіла фізіотерапевт, масажист Тетяна Ронжина.

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Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

Чи справді емоції старять обличчя?

Не тільки нездорова їжа, шкідливі звички, недосипання або неправильно підібрана доглядова косметика старять наше обличчя і додають віку. Лицьові м'язи реагують на наші емоційні переживання, стрес, все це відображається на обличчі. Крім того, є тісний взаємозв'язок між м'язовою напругою, депресією і головним болем.

Згадайте, як після важкої розмови з керівництвом або здачі складного проекту буквально зводило вилиці, шию і плечі? Мімічні м'язи допомагають нам говорити, жувати і виражати емоції, про це знають буквально всі. А ось те, що м'язи обличчя впливають на працездатність мозку, наше самопочуття і зовнішній вигляд – замислюються мало хто з нас.

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Один і той же подразник (наприклад, великі рахунки за квартиру) змушує нашу мімічну мускулатуру реагувати: варто лише насупитися і відразу опускаються куточки рота під впливом негативної емоції. Так формується так званий мімічний патерн, через який один або кілька м'язів обличчя постійно напружені, а ми навіть цього не помічаємо.

В підсумку обличчя набуває постійний вираз, під впливом якого формуються носогубні складки, зморшки, в результаті змінюються пропорції не тільки особи, але навіть настрій.

А як пов'язані м'язи обличчя і наш настрій?

Наприклад, неопрацьований стрес і постійні негативні емоції призводять до м'язових спазмів. Так, напружений лобовий м'яз сприяє поганому настрою прямо з ранку, а постійно скорочені жувальні м'язи "змушують" бути більш дратівливою / дратівливим.

Якщо замість того, щоб хмуритися, почати посміхатися, опускати і піднімати брови, то можна вплинути і на свій емоційний стан. Часто у занадто емоційних людей рано з'являються зморшки.

Посмішка допомагає поміняти настрій на більш позитивний і розслабитися / Фото: Depositphotos

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Але уникнути побутового стресу або не реагувати на емоції не вийде. Що робити? знайти свій спосіб скидати і опрацьовувати стрес, розслабляти нервову систему і м'язи обличчя, і частіше посміхатися.

Як розслабити м'язи обличчя

Розслабити нерви і м'язи обличчя і збалансувати емоційну сферу допомагають фізичні вправи, медитація, йога, улюблений спорт, і найшвидший спосіб – це масаж обличчя, плюс тейпування, розслаблення м'язів верхньої частини спини, шийного і грудного відділів.

Якщо ви ніколи не були на масажі, то в перший раз потрібно звернутися до фахівця. потім можна освоїти прості техніки, які допоможуть вам розслабити розум і обличчя, переключитися. Зрештою злегка посміхнутися, розслабити зведені за важкий робочий день вилиці під силу кожному.

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Головне – не забувати це робити. Ведіть себе звичку 30-ти секунд, кілька разів на день: щодня виділити такий час, щоб розслабити самі напряденние м'язи. Це лоб, міжбрів'ї, очі, щелепи (плюс коміркова зона), носогубні складки, рот.

Якщо вибудете про це згадувати (можна заводити будильник), можна просто подумки акцентуватися на цих частинах особи, поступово розслабити лоб, злегка посміхнутися, розпрямити плечі.

Розслабити м'язи обличчя буде легше, якщо злегка натиснути пальцями на лоб або щоки / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо складно подумки, то можна доторкнутися пальцями до чола, скул і т.д., відкрити рот, злегка помасажувати щоки, це автоматично допоможе розслабити м'язи.

Також допоможе вправа "собачка" : потрібно злегка опустити голову, розслабити шию і струснути головою з боку в бік (як це роблять собаки). Все це можна встигнути зробити за 30 секунд , Навіть на роботі під час перерви, це допоможе розслабитися ментально, фізично, прибрати заломи і зморшки на обличчі.

Нагадаємо, раніше ми також писали, як швидко освіжити обличчя.