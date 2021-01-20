Лунный календарь стрижек на февраль-2021: когда лучше стричь волосы

Узнайте самые подходящие дни, когда можно стричь волосы в феврале 2021 года по лунному календарю

Когда стричь волосы в феврале-2021, согласно лунному календарю? В какие дни лучше не менять кардинально свою внешность? Чтобы ваши волосы были здоровыми и сияющими, а прическа вам нравилась, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в феврале 2021 года и планируйте зимние перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

Лунный календарь на февраль-2021: когда стричь волосы

1 февраля – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

2 февраля – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

3 февраля – 22 лунный день. Не увлекайтесь стрижкой в этот день, можно лишь слегка подрезать кончики.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

4 февраля – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

5 февраля – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

6 февраля – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

7 февраля – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

8 февраля – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

9 февраля – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

10 февраля – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

11 февраля – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

12 февраля – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

13 февраля – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

14 февраля – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

15 февраля – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

16 февраля – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

17 февраля – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

18 февраля – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

19 февраля – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

20 февраля – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

21 февраля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

22 февраля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

23 февраля – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

24 февраля – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

25 февраля – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

26 февраля – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

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27 февраля – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

28 февраля – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

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