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Внучка Софии Ротару показала редкие кадры со своим парнем из списка Forbes

Сегодня, 11:11

Соня опубликовала романтические фото с бойфрендом

Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко встречается с бизнесменом Денисом Жадановым, которого уже успела познакомить со своей бабушкой. О своей личной жизни она почти не говорит, и до недавнего времени публиковала фото с бойфрендом только в InstaStories.

Теперь внучка Ротару решила поделиться совместными фото у себя на страничке в Instagram. Она опубликовала несколько кадров. На одном Соня обнимает избранника, а на втором фото возлюбленный Евдокименко нежно целует внучку певицы в щеку.

"Все что нужно", – коротко подписала фото Соня.

Соня Евдокименко с Денисом Жадановым
Соня Евдокименко с Денисом Жадановым
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко з Денисом Жадановим
Соня Євдокименко з Денисом Жадановим
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Таким же кадрами у себя в Instagram поделился и парень внучки Ротару.

Напомним, что избранником Сони Евдокименко стал 32-летний украинский предприниматель Денис Жаданов. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании. Пара познакомилась в Нью-Йорке, где внучка легендарной певицы сейчас живет и строит карьеру модели.

Ранее в Сети появилось редкое фото мужа Софии Ротару.

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