Сочное фото Ани Лорак мотивирует качать пресс 20 минут

Певица поделилась фотографией в ярком купальнике, но все внимание притягивает ее идеальная фигура

Певца Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак недавно призналась, сколько ей готовы заплатить за откровенную фотосессию. И хотя сниматься для глянца полуобнаженной певица не соглашается, в своем Instagram-профиле она часто постит снимки в купальниках. (А кто бы на ее месте так не делал?)

На этот раз Ани Лорак выложила фотографию у моря, вероятно, сделанную во время работы над ее последним клипом. В кадре Каролина позирует в радужном купальнике, демонстрируя во всей красе результат своей работы в тренажерном зале.

Ани Лорак похвасталась фолловерам идеальной фигурой в купальнике Фото: instagram.com/anilorak

Честно говоря, глядя на эти кубики и талию, хочется бросить все и качать пресс. Певица выглядит невероятно красиво.

С нами согласятся и подписчики Ани Лорак, которые тоже оценили ее новый снимок:

"Шикарная"

"Вот это фигура!!!"

"Фигура – огонь!"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Кстати, купальник как у Ани Лорак можно купить за €30 с доставкой в Украину.

Скриншот: calzedonia.com

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