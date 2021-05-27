Как две капли: подросшую дочь Ани Лорак сравнили с матерью

Популярная певица порадовала поклонников редким фото с дочерью. Девятилетняя София растет красавицей!

Фото: Сегодня

Популярная певица Ани Лорак, которая начала оправдываться после обвинений Меладзе в харассменте, показала трогательное домашнее фото с девятилетней дочерью Софией.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мир живет онлайн и наши дети, кажется, скоро будут изучать дистанционно абсолютно все, – пишет под фото Ани Лорак. – Сейчас Соня учится в онлайн-школе английского языка, где есть возможность заниматься с учителями из Англии и США. Я с большим интересом наблюдаю за ее результатами, но самое главное – она в восторге от самого процесса".

Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты певицы в комментариях отметили, что София как две капли воды похожа на свою маму.

Замечательная девочка София, как и ее мама!

Вы очень похожие

С годами она все больше становится похожей на маму!

Очень красивые! Радуемся успехам Сонечки вместе с вами!

Доченька у вас такая уже взрослая. вы так похожи!

Напомним, Ани Лорак должна была выступать на премии RU.TV в Москве. Однако впервые за несколько лет не пришла на музыкальную премию. Поклонники знаменитости связывают это с недавними обвинениями артистки в адрес продюсера Константина Меладзе.

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