Ани Лорак в объятиях украинского актера снялась в новом клипе (видео)

Певица представила видео на песню "Раздетая", снятое на Мальдивах

Фото: YouTube

Пока в соцсетях все еще обсуждают слова Ани Лорак, попросившей оставить Константина Меладзе в покое, певица выпустила новый клип на песню "Раздетая". Его снимали на Мальдивах три дня, а режиссером стала Катя Царик.

Видео опубликовано в YouTube-канале Ани Лорак. "Главный лейтмотив видео – нужно крепко держать свою мечту. Собственно, как и в жизни. Когда мы встречаем любовь, важно, не растерять это чувство, несмотря на все внешние силы и преграды", – говорит певица.

Роль возлюбленного Ани Лорак в клипе исполнил известный украинский актер Олег Загородний. Сама же артистка во время съемок без страховки и специального обучения погрузилась под воду в открытом океане.

Ей приходилось надолго задерживать дыхание, в длинном платье со шлейфом запутывались ноги, но, несмотря на все трудности, артистке удалось осуществить задуманное режиссером.

Смотрите новый клип Ани Лорак – Раздетая:

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