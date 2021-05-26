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Оля Полякова объяснила, почему Ани Лорак отказалась от обвинений в домогательствах

Сегодня, 18:23

Ани Лорак опровергла слова, что Константин Меладзе смотрел на нее не только как на певицу. Оля Полякова вновь вступилась за артистку

Ани Лорак, Константин Меладзе и Оля Полякова
Ани Лорак, Константин Меладзе и Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Недавно Оля Полякова поддержала Ани Лорак и заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим тоже. Сама Лорак чуть позже все опровергла. Полякова у себя в Instagram во время прямого эфира с психологом и гендерным экспертом Наталией Пашко прокомментировала ситуацию.

"Она под серьезным социальным давлением отказалась от своих слов, и сказала, что все перекрутили журналисты. Хотя что там перекручивать, если все было в прямой речи в интервью", – сказала артистка.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

Певица добавила, что Ани Лорак могла отказаться от своих слов из-за отсутствия поддержки коллег.

"Я была единственной, и Найник Татьяна поддержала, потому что тоже рассказала об этом. Все остальные, желая обелить или вычленить себя из этой ситуации, говорили: "Что вы, я не такая, мне никогда нельзя даже такого предложить". Хотя эти люди в частных беседах совсем иначе говорят и совсем другие вещи рассказывают", – рассказала Оля Полякова в Instagram.

(@polyakovamusic)

Ранее скандальную ситуацию прокомментировал и продюсер Таисии Повалий.

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Ани Лорак Константин Меладзе Оля Полякова
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