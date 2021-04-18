Аффлек, Марк Энтони и даже Дрейк: все мужчины Дженнифер Лопес

Недавно Джей Ло разорвала отношения с Алексом Родригесом, который сделал ей предложение руки и сердца. Мы решили вспомнить всех мужчин знаменитой певицы

Несмотря на то, что свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса уже точно не будет, артистка уже была замужем. Первый раз это случилось в 1997 году, но уже в 1998-м Джей Ло развелась. Среди ее ухажеров было немало музыкантов и актеров. О самых громких отношениях певицы рассказываем далее.

Оджани Ноа

Дженнифер Лопес и Оджани Ноа Фото: Getty Images

Именно с ним Дженнифер пошла под венец в конце 90-х. Ноа работал официантом в Майами, а после свадьбы со знаменитостью стал администратором ее ресторана Madre's. К тому времени пара успела развестись и остаться друзьями.

Однако в конечном итоге Лопес и Нов расстались со скандалом – певица уволила Оджани, а тот пригрозил обнародовать домашнее видео с Лопес.

P Diddy (Шон Комбс)

Дженнифер Лопес и P Diddy Фото: Getty Images

Помните выход Дженнифер Лопес в зеленом платье Versace? В то время певица встречалась с известным рэпером P Diddy. Роман между ними начался во время съемок клипа. 27 декабря 1999 года пару и еще двоих людей задержала полиция в связи со стрельбой в клубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На этом отношения певицы и рэпера закончились.

Крис Джадд

Дженнифер Лопес и Крис Джадд Фото: Getty Images

Это парень из подтанцовки, за которого Дженнифер Лопес вышла замуж в 2001 году. По словам Криса, это была любовь с первого взгляда. Правда, уже в июне 2002 года пара объявила о разводе.

Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Очень быстро Дженнифер Лопес закрутила роман с актером Беном Аффлеком, с которым познакомилась на съемках в 2002 году.

Он подарил певице кольцо с розовым бриллиантом за полтора миллиона долларов. Их свадьба должна была состояться в 2003 году в Санта-Монике, но этого не произошло.

Аффлек передумал. "Когда он предложил мне расстаться, не выдержав давления прессы и фанатов, я почувствовала себя так, будто мое сердце вырвано из груди", – пишет Джей Ло о разрыва с Беном в своих мемуарах "Настоящая любовь".

Марк Энтони

Дженнифер Лопес и Марк Энтони Фото: Getty Images

Но Дженнифер грустила не долго и уже в 2004 году она вышла за Марка Энтони. Певец к тому моменту едва развелся со своей предыдущей супругой.

В 2008 году у Лопес и Энтони родились близнецы Макс и Эмма, но в 2011-м супруги развелись. Певица призналась, что ей надоело терпеть "эмоционально насилие" со стороны мужа.

Дрейк

Дженнифер Лопес и Дрейк Фото: instagram.com/jlo

Слухи о романе Лопес и Дрейка впервые появились в 2016 году. Хотя официально звезды не подтвердили свои отношения, в соцсетях регулярно публиковали совместные фото.

При этом бывшая девушка Дрейка певица Рианна отписалась от обоих в Instagram. Вероятно, зря. Потому что через три месяца, как писали СМИ, Лопес и Дрейк расстались.

Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

История любви Дженнифер Лопес и 41-летнего бейсболиста Алекса Родригеса началась в 2017 году. Они вместе появлялись на красных дорожках, не стесняясь проявлять свои чувства на публике.

В марте 2018-го, пара объявила о помолвке, а свадьбу планировали сыграть в Италии летом 2020-го. Из-за коронавируса церемонию перенесли дважды, а в итоге Лопес и Родригес расстались.

Одной из причиной разрыва пары считают ссоры на почве измен Алекса. Накануне ему приписывали роман с известной актрисой.

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