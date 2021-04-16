Алекс Родригес надеется вернуть Дженнифер Лопес, но она довольна расставанием с ним – СМИ

Звезды расстались во время отдыха в Доминикане неделю назад. Несмотря на то, что долгое время они пытались сохранить отношения, разрыв оказался неизбежен

Появились новые подробности расставания 51-летней певицы Джей Ло и 45-летнего баскетболиста Алекса Родригеса, которые вчера официально объявили о разрыве. Оказалось, что знаменитости еще за неделю до этого обсудили свои отношения и решили, что каждый пойдет своей дорогой. Разрыв не был для них спонтанным кроме того – они останутся хорошими друзьями.

Долгое время Джей Ло и Алекс все таки пытались спасти свои отношения. Но, как сообщил инсайдер изданию People, пара обсудила все во время поездки в Доминиканскую Республику. Оттуда Джей Ло делилась яркими фото с Алексом, и хотя ходили слухи вокруг их возможного разрыва, поклонники даже и не подозревали, что все действительно так произойдет.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

"Они провели время вместе в Доминиканской Республике на прошлой неделе и решили, что для них будет лучше пойти разными путями. Их разрыв был дружеским", – сказал инсайдер изданию.

По информации от другого источника, сама Дженнифер Лопес стала инициатором разрыва. Ходили слухи, что Алекс Родригес изменял певице, так что постепенно ее доверие к нему угасало. Ну а когда Лопес сняла обручальное кольцо за пару миллионов долларов от Родригеса, то все стало очевидно.

"Она довольна принятым решением, потому что знает, что Алекс останется в ее жизни, но будет присутствовать в ней уже в другом качестве", – отметил источник.

При этом сообщается, что Алекс Родригес не теряет надежды на воссоединение с певицей в будущем.

Напомним, что с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес закрутила роман в 2017 году. А спустя пару лет, в марте 2019-го Алекс сделал актрисе предложение. Пандемия разрушила свадебные планы супругов, а теперь похоже, и их совместное будущее.

Ранее Дженнифер Лопес удивила необычным видом в порванном свадебном платье.

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