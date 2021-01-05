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Счастливая бабушка: певица Валерия рассекретила имя внучки и показала ее на фото

Сегодня, 20:05

22-летний сын певицы впервые стал отцом

В первый день 2021 года младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал папой. Он уже забрал свою супругу и дочку из родильного дома, а сама Валерия поспешила поделиться фотографией молодой семьи со своими поклонниками.

В Instagram Валерия разместила фото Арсения и Лианы, которые держат на руках девочку.

Сын Валерии с женой и новорожденной дочкой
Фото: instagram.com/valeriya

"Спасибо, наши любимые, за счастье, которое вы нам подарили", – трогательно написала певица в посте.

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В сторис она также показала несколько кадров с сыном и внучкой, а также рассекретила имя новорожденной. Первенца назвали Селин.

Скриншот: instagram.com/arseniy_shulgin

Арсений Шульгин также показал в соцсети детскую комнату, украшенную розовыми воздушными шарами и кроватку.

Напомним, что ранее певица Ники Минаж впервые показала своего ребенка, которого родила в сентябре 2020 года.

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