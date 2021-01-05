Щаслива бабуся: співачка Валерія розсекретила ім'я онучки і показала її на фото

22-річний син співачки вперше став батьком

У перший день 2021 року молодший син співачки Валерії Арсеній Шульгин став татом. Він уже забрав свою дружину і дочку з пологового будинку, а сама Валерія поспішила поділитися фотографією молодої сім'ї зі своїми шанувальниками.

У Instagram Валерія розмістила фото Арсенія і Ліани, які тримають на руках дівчинку.

Син Валерії з дружиною і новонародженою дочкою

Фото: instagram.com/valeriya

"Спасибі, наші любі, за щастя, яке ви нам подарували", – зворушливо написала співачка в пості.

У сторіс вона також показала кілька кадрів з сином та онукою, а також розсекретила ім'я новонародженої. Первістка назвали Селін.

Скріншот: instagram.com/arseniy_shulgin

Арсеній Шульгин також показав в соцмережі дитячу кімнату, прикрашену рожевими повітряними кулями і ліжечко.

Нагадаємо, що раніше співачка Нікі Мінаж вперше показала свою дитину, яку народила у вересні 2020 року.

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