Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эксклюзив "Говорить Україна": женщина, которую обвиняют в убийстве ее новорожденных детей, впервые расскажет об ужасном поступке

Сегодня, 14:30

31-летняя жительница села спрятала мертвые тела детей в деревянные бочки

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в среду, 24 марта, станут известны подробности жуткой трагедии, которая случилась в Житомирской области. В деревянной бочке из-под капусты полицейские обнаружили черные пакеты, а в них мертвые тела новорожденных двойняшек.

Как оказалось, родила детей 31-летняя жительница села Татьяна, и это не первая ее двойня. Люди до сих пор не могут оправиться от ужаса. Однако больше всего их возмущает то, что мать младенцев полиция отпустила на волю. Где другие дети роженицы, и что скажет ее муж о трагедии, станет известно в студии.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов

Первой тревогу забила соседка. Женщина заметила, что Татьяна была беременна, но через некоторое время детей у нее так и не появились. Односельчане заволновались и вызвали полицию. Когда правоохранители приехали к дому Татьяны, сделала страшную находку – тела двух новорожденных в бочке от капусты. В тот день стало известно, что на поздних сроках беременности, чтобы избавиться от детей, женщина сделала себе укол в живот, чем вызвала роды.

Читайте также:
Ток-шоу "Говорить Україна" поможет девушке, красоту которой уничтожили кислотой

Впоследствии выяснилось, что у Татьяны есть еще 5 детей от первого брака, но ее лишили материнских прав. Отец сам воспитывает детей. Первого ребенка Татьяна родила в 2008 году. Младшему ребенку сейчас 4 года, а старшему – 13 лет. Журналисты "Говорить Україна" узнали больше подробностей о прошлом женщины, мнение экспертов, можно ли было спасти младенцев, если бы Татьяна обратилась к врачу и какую ответственность она может понести за содеянное.

"Если человек совершил преступление, он должен нести наказание по справедливости. Дети – это ответственность, а не игрушка. Обращайте внимание на свое окружение, говорите и спрашивайте. Ваше неравнодушие, может уберечь кому-то жизнь", – призвал ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Впервые в студии женщина объяснит, что толкнуло ее на бесчеловечный шаг и заслуживает ли она наказание – установит детектор.

Ранее парень, которого спасли от "группы смерти" в соцсети, пришел на ток-шоу "Говорить Україна".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ток-шоу «Говорить Україна» поможет девушке, красоту которой уничтожили кислотой Стали известны имена ведущих нового шоу «Мисливці за дивами» на телеканале «Украина» Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия В Сети бурно обсуждают уход Притулы из скандального шоу: "Осадочек остался"
шоу Говорить Україна Алексей Суханов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Тянет налево: 5 знаков зодиака, склонных к изменам
Тянет налево: 5 знаков зодиака, склонных к изменам
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Популярные статьи

Сегодня, 11:45Звездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

Вчера, 18:51Модно

Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить постное тесто для пирожков и домашнего хлеба

Вчера, 17:23Звездно

Беременная супруга Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте

Вчера, 16:50Events

С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Вчера, 14:33Звездно

Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

Вчера, 11:57Events

Как убрать ржавчину: железно надежный способ

Вчера, 11:51Звездно

Григорий Решетник намекнул, кто может стать новой "Холостячкой"

Вчера, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

22 мартаВкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

22 мартаЗвездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

22 мартаЗвездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

22 мартаEvents

40 святых 2021: самая сильная молитва

22 мартаФаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

22 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Новости партнеров

Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Вкусный салат со свеклы на каждый день
Вкусный салат со свеклы на каждый день
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять