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Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

Сегодня, 18:50

Телеведущий узнал, что владельцы формата украинской программы – граждане России

Украинский телеведущий и актер Сергей Притула, который ранее показал дочке фокус и снял ее забавную реакцию, отказался дальше участвовать в украинском шоу "Где логика?". Причиной тому стало то, что конечные бенефициары формата шоу – россияне, то есть продукт финансируется Россией.

В заявлении в своем Facebook-аккаунте Притула отметил, что на данный момент отснят первый сезон шоу "Где логика?" на "Новом канале", в котором он успел сняться.

Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: facebook.com/serhiyprytula

"15 выпусков – это первый сезон этого шоу на Новом. Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание", – написал Сергей Притула.

При этом в конце прошлого года телеведущий попал в скандал из-за антисемитских высказываний в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что российская группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата.

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Сергей Притула
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